بما لم يحدث منذ 2008.. الأهلي يحسم الصدارة في دوري الأبطال بالفوز على يانج أفريكانز

تغلب الأهلي على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

ووصل الشحات لهدفه القاري الـ20 رفقة الأهلي، كما أحرز الهدف رقم 17 له في دوري أبطال إفريقيا.

وتساوى الشحات مع وليد سليمان بنفس عدد الأهداف ويبتعد عن عماد متعب بفارق 8 أهداف.

ويأتي محمد أبو تريكة في المركز الثاني بـ32 هدفا، ويتصدر القائمة محمود الخطيب بـ37 هدفا.

وللمرة الأولى لا يخسر الأهلي أي مباراة في دور المجموعات القاري منذ عام 2008.

كما أنه تأهل بالصدارة للمرة الأولى منذ عام 2019.

الشوط الأول

البداية أتت بتسديدة عزيز أكي ليتصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 17 سجل بيرسي تاو الهدف الأول ولكن لم يتم احتسابه بداعي وجود تسلل ضد علي معلول.

وسدد جنادو كرة خطيرة ليانج أفريكانز في الدقيقة 22، رد عليها أنتوني موديست بتسديدة في الدقيقة 25 تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 27 سدد محمد عبد المنعم بالرأس ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وأتت الفرصة الأخطر من انفراد باكوم زوزوا ولكن تألق مصطفى شوبير في التصدي بالدقيقة 42.

وفي الدقيقة 45+2 سدد علي معلول من ركلة حرة ولكن فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدف الصدارة

في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني انطلق علي معلول من جهة اليسار وأرسل تمريرة على الأرض إلى حسين الشحات الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

حسين الشحات يهدي الأهلي المصري هدف التقدم بعد تمريرة جميلة من علي معلول ⚽️🔥#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي | #يانغ_أفريكانز pic.twitter.com/IxeDT6yh2X — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2024

وحاول كينيدي إدراك التعادل في الدقيقة 51 ولكن تصدى شوبير لرأسيته، وحين عاود المحاولة في الدقيقة 53 مرت الكرة بجوار الثقائم.

وسدد عمرو السولية كرة خطيرة من لمسة واحدة ولكن تصدى لها حارس يانج أفريكانز في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 61 سدد موديست بالرأس ليتصدى الحارس مجددا، وحين كرر موديست المحاولة برأسية أخرى في الدقيقة 68 مرت بجوار المرمى.

وحل سلوم أبو بكر ونيكسون كيباباجي بدلا خالد أوتشو ولوماليسا موتامبالا في الدقيقة 73 بصفوف يانج أفريكانز.

على الجانب الآخر أتى إمام عاشور وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي بدلا من أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وأنتوني موديست في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 83 حل رضا سليم ومحمد مجدي أفشة بدلا من بيرسي تاو وعمرو السولية.

بذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، يليه يانج أفريكانز المتأهل بالمركز الثاني وله 8 نقاط، بأفضلية المواجهات المباشرة على شباب بلوزداد الجزائري الذي يملك نفس الرصيد، فيما تذيل ميدياما الغاني المجموعة بـ 4 نقاط.