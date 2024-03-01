علي جبر وأحمد سامي أبرز الغائبين.. 5 غيابات في قائمة بيراميدز لمباراة نوادذيبو

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة منافسة نوادذيبو الموريتاني.

ويستعد بيراميدز للقاء نوادذيبو في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب 5 لاعبين عن بيراميدز وهم فخري لاكاي بسبب إيقافه عقب حصوله على 3 بطاقات صفراء، بجانب علي جبر وأحمد سامي بسبب الإصابة.

بينما أحمد ميهوب ومحمود مرعي بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وأتت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويتذيل بيراميدز جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بنفس عدد نقاط نوادذيبو الذي يحتل المركز الثالث.

ولن يتأهل بيراميدز إلى دور الـ8 بسبب فارق النقاط بينه وبين مركز الثاني صنداونز الذي لديه 10 نقاط.

ويتصدر مازيمبي المجموعة بـ10 نقاط، وضمن التأهل رفقة صنداونز إلى دور الـ8.