مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي

الجمعة، 01 مارس 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي - الترجي

شرح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" إمكانية تحديد المقعد رقم 20 في مونديال الأندية 2025.

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظام 32 فريقا في عام 2025، وتأهل إليها حتى الآن 19 فريقا.

ويتأهل 4 فرق من قارة إفريقيا، تحدد منهما الأهلي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا 2021 و2023، والوداد باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا 2022.

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ويُفترض أن يتأهل عن هذه المقاعد الأربعة أبطال نسخ 2021 و2022 و2023 و2024، ولكن نظرا لجمع الأهلي بين نسختين، سيتم تحديد المقعد الثالث بناء على التصنيف بين أعوام 2021 و2024، على أن يذهب المقعد الرابع إلى بطل نسخة دوري الأبطال 2024.

موقعة التصنيف يُمكن حسمها غدا السبت 2 مارس ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وبين الترجي التونسي، ولكن كيف؟

إذا فاز الهلال السوداني على الترجي في مباراة الغد، سيعني ذلك خروج الترجي من دور المجموعات، وبذلك سيضمن صنداونز تأهله إلى مونديال الأندية 2025 بنقاط التصنيف.

ولكن هل يعني هذا نهاية أمل الترجي؟ لا

سيتمكن الترجي من التأهل إذا تحول المقعد الرابع إلى الأخذ بالتصنيف بدلا من بطل 2024، وهذا يمكنه الحدوث إذا توج أحد هؤلاء الفرق الـ 3 بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2024: الأهلي (بطل 21 و23) - الوداد (بطل 22) - صنداونز (المتأهل بالتصنيف)

الفرق المتأهلة حتى الآن:

إفريقيا: الأهلي - الوداد المغربي

آسيا: الهلال السعودي - أوراوا ريد دياموندز الياباني

أوروبا: مانشستر سيتي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني - تشيلسي الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي - إنتر ميلان الإيطالي - بورتو البرتغالي - بنفيكا البرتغالي

أمريكا الشمالية: كلوب ليون المكسيكي - مونتيري المكسيكي - سياتل ساوندرز الأمريكي

أمريكا الجنوبية: بالميراس البرازيلي - فلامنجو البرازيلي - فلومينينسي البرازيلي

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي

الأهلي الترجي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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