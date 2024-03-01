جوارديولا: لن أتعامل مع يونايتد باستخفاف.. وجريليش لن يعود قبل التوقف الدولي

الجمعة، 01 مارس 2024 - 17:52

كتب : محمد مصطفى

جوارديولا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن جاك جيريليش جناح الفريق، لن يشارك في مواجهة مانشستر يونايتد المقررة يوم الأحد، في قمة الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح جوارديولا في المؤتمرؤ الصحفي قبل المباراة: "جريليش لن يكون جاهزًا هذا الأسبوع، لا أعرف مت سيعود، ولكن أعتقد أنه لن يعود قبل فترة التوقف الدولي، أحتاج إلى التواصل مع جاريث ساوثجيت".

ويستعد المنتخب الإنجليزي بقيادة ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة، لمواجهتي البرازيل وبلجيكا الوديتين في التوقف الدولي نهاية مارس الجاري.

أخبار متعلقة:
دي بروين يصنع 4 من خماسية هالاند.. ومانشستر سيتي يقسو على لوتون بسداسية مانشستر سيتي يربط نجمه الشاب حتى 2029 جوارديولا يتحدث عن آمال سيتي في تحقيق الألقاب هذا الموسم

وعن فرص مانشستر سيتي في الفوز بالدوري هذا الموسم وإمكانية إنهاء هيمنة السيتزن على التتويج بالدوري، قال جوارديولا: "في الثمانينات كان ليفربول، والتسعينيات كان يونايتد، والآن فزنا بسبعة ألقاب بالدوري الإنجليزي، وسنحاول تمديد مسيرتنا لسنوات عديدة قادمة".

وأضاف جوارديولا: "أتوقع الأفضل دائما من مانشستر يونايتد، ولن أتعامل معهم باستخفاف، أعرفهم وأكن احتراما كبيرًا لهم، وبالطبع لإريك تين هاج".

وأكمل: "رغم الموسم المخيب الذي يقدمه يونايتد إلا أنهم مازالوا يشكلون تهديدًا، في حركة واحدة في ركلة ثابتة أو من اللعب المفتوح يصنعون شيئا مختلفا".

وحقق السيتي الفوز في 5 مباريات ضمن آخر 6 مباريات جمعت قطبي مانشستر.

وعن أهم لاعب للسيتي في بقية الموسم، رد جوارديولا: "لدينا 20 لاعبًا أساسيًا، أعرف عن من تتحدث، ولكن تعرض لاعبينا للإصابة كان هناك لاعبين آخرين، الجميع مهم، نحن نعمل من أجل هذه اللحظات."

وتحدث جوارديولا عن صفقة يونايتد بانضمام المالك المشارك الجديد السير جيم راتكليف: "السير راتكليف وفريقه يعرفون بالضبط أزمة النادي، إذا قال المالك الجديد إنهم بحاجة إلى عامين أو ثلاثة، فمن أنا لأقول عكس ذلك، سيعملون على تقليص الفجوة ولكنني لست الشخص المناسب لمعرفة ذلك".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة وحيدة، ومتقدما على أرسنال صاحب المركز الثالث بـ58 نقطة.

فيما يحتل يونايتد المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة.

جوارديولا يونايتد الدوري الإنجليزي مان سيتي
نرشح لكم
استمرار غياب صلاح وعودة الثنائي.. كلوب يوضح موقف مستشفى ليفربول مهاجم ليفربول الشاب: أشعر وكأنني في فيلم كلوب يثير الشكوك حول موقف صلاح أمام نوتنجهام تأجيل دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون قمة بينهما في كأس إنجلترا - صغار ليفربول يضربون ساوثامبتون.. ويونايتد ينجو من نوتنجهام تشيلسي يضرب ليدز بفوز قاتل ليتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا انتهت كأس إنجلترا - ليفربول (3)-(0) ساوثهامبتون.. نوتنجهام (0)-(1) مانشستر يونايتد شريك كلوب.. ليفربول يفاوض مايكل إدواردز للعودة مديرًا رياضيا للنادي
أخر الأخبار
متساويا مع وليد سليمان.. الشحات يسجل هدفه القاري الـ20 من صناعة معلول الـ80 2 دقيقة | الكرة المصرية
مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري السعودي - الهلال (0)-(1) الاتحاد.. جوووول كانتي 43 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) المقاولون.. تسديدة أولى 43 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا كليوباترا – أحمد ريان يعود لقيادة الهجوم ضد المقاولون ساعة | الدوري المصري
الفوز الأول منذ 131 يوما.. فاركو ينتصر على البنك الأهلي في مباراة مجنونة ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(0) يانج أفريكانز.. خطيرة من السولية ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: لن أتعامل مع يونايتد باستخفاف.. وجريليش لن يعود قبل التوقف الدولي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو