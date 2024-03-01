جوارديولا: لن أتعامل مع يونايتد باستخفاف.. وجريليش لن يعود قبل التوقف الدولي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن جاك جيريليش جناح الفريق، لن يشارك في مواجهة مانشستر يونايتد المقررة يوم الأحد، في قمة الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح جوارديولا في المؤتمرؤ الصحفي قبل المباراة: "جريليش لن يكون جاهزًا هذا الأسبوع، لا أعرف مت سيعود، ولكن أعتقد أنه لن يعود قبل فترة التوقف الدولي، أحتاج إلى التواصل مع جاريث ساوثجيت".

ويستعد المنتخب الإنجليزي بقيادة ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة، لمواجهتي البرازيل وبلجيكا الوديتين في التوقف الدولي نهاية مارس الجاري.

وعن فرص مانشستر سيتي في الفوز بالدوري هذا الموسم وإمكانية إنهاء هيمنة السيتزن على التتويج بالدوري، قال جوارديولا: "في الثمانينات كان ليفربول، والتسعينيات كان يونايتد، والآن فزنا بسبعة ألقاب بالدوري الإنجليزي، وسنحاول تمديد مسيرتنا لسنوات عديدة قادمة".

وأضاف جوارديولا: "أتوقع الأفضل دائما من مانشستر يونايتد، ولن أتعامل معهم باستخفاف، أعرفهم وأكن احتراما كبيرًا لهم، وبالطبع لإريك تين هاج".

وأكمل: "رغم الموسم المخيب الذي يقدمه يونايتد إلا أنهم مازالوا يشكلون تهديدًا، في حركة واحدة في ركلة ثابتة أو من اللعب المفتوح يصنعون شيئا مختلفا".

وحقق السيتي الفوز في 5 مباريات ضمن آخر 6 مباريات جمعت قطبي مانشستر.

وعن أهم لاعب للسيتي في بقية الموسم، رد جوارديولا: "لدينا 20 لاعبًا أساسيًا، أعرف عن من تتحدث، ولكن تعرض لاعبينا للإصابة كان هناك لاعبين آخرين، الجميع مهم، نحن نعمل من أجل هذه اللحظات."

وتحدث جوارديولا عن صفقة يونايتد بانضمام المالك المشارك الجديد السير جيم راتكليف: "السير راتكليف وفريقه يعرفون بالضبط أزمة النادي، إذا قال المالك الجديد إنهم بحاجة إلى عامين أو ثلاثة، فمن أنا لأقول عكس ذلك، سيعملون على تقليص الفجوة ولكنني لست الشخص المناسب لمعرفة ذلك".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة وحيدة، ومتقدما على أرسنال صاحب المركز الثالث بـ58 نقطة.

فيما يحتل يونايتد المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة.