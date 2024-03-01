رغم الخروج المبكر - إسلام عيسى: نسعى للفوز أمام نواذيبو بعيدًا عن حسابات التأهل

الجمعة، 01 مارس 2024 - 17:20

كتب : هاني العوضي

إسلام عيسى لاعب بيراميدز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نواذيبو

أكد إسلام عيسى لاعب نادي بيراميدز، إن فريقه يسعى للفوز أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، رغم وداع الفريق مبكرًا.

وأوضح لاعب بيراميدز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نسعى للفوز من أجل نهاية جيدة، بعيدًا عن حسابات التأهل".

وحصد بيراميدز خلال مجموعات دوري الأبطال 4 نقاط، وهو نفس ما حصده الفريق الموريتاني ليودعا سويا البطولة مبكرًا.

أخبار متعلقة:
بيراميدز يرتدي زيه الأساسي أمام نواذيبو مدرب بيراميدز: لدينا ركلتي جزاء.. والحكم ذبحنا بقراراته في مشاركته الأولى.. بيراميدز يودع دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من مازيمبي

وتأهل عن المجموعة الأولى فريقي صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي، ولكل منهما 10 نقاط، حيث تنتظرهما مواجهة لحسم المتصدر والوصيف.

وأضاف إسلام عيسى: "بيراميدز يلعب جميع مبارياته وبمختلف البطولات بهدف الفوز وهو ما سيسعى إليه في مواجهة ضيفه الموريتاني".

وعن منافسه نواذيبو، قال جناح بيراميدز: "فريق جيد للغاية، ويمتلك لاعبين أقوياء بدنيا وفنيا، ولكن بيراميدز يسعى للفوز مهما كانت الظروف، ومن الضروري الفوز".

وأكمل: "مواجهة بطل موريتانيا مهمة قبل العودة لمنافسات الدوري الممتاز، تنتظرنا مباراتي فاركو والداخلية ونسعى للفوز بهما من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب واعتلاء قمة الدوري قبل التوقف الدولي".

وتحدث عن عودته بعد فترة غياب طويلة استمرت قرابة 7 أشهر بسبب الإصابة: "الجهاز الفني بقيادة كرونسلاف يورتشيتش ساعدني على العودة سريعا وبكل قوة للملاعب واستعادة مستواي الطبيعي ومع استمرار اللقاءات سأعود أكثر قوة."

ويستضيف بيراميدز منافسه نواذيبو في تمام الثالثة عصر السبت على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز إسلام عيسى دوري الأبطال نواذيبو
نرشح لكم
وسام أبو علي: هذا ما طلبه مني كولر.. وأحب الضغط النفسي مروان عطية: لهذا السبب نحصل على البطولات.. ومن يجتهد في مباراة الزمالك نبارك له مؤتمر كولر: أبلغت كهربا أنه الرقم 3 في ترتيب المهاجمين.. وموقف شوبير بعد عودة الشناوي قبل مواجهة الزمالك.. كولر: مستحيل التتويج بجميع البطولات وتأهلنا بهدوء في إفريقيا منافس الأهلي المحتمل - صنداونز أو الوداد أو الترجي.. الوجه الآخر للصدارة الشحات: الأهلي حقق ما أراده أمام يانج أفريكانز وقت لا ينفع الندم.. بلوزداد يسحق ميدياما ولا يستفيد من فوز الأهلي مصطفى شوبير: خصم الأهلي القادم هو من يشعر بالقلق.. وتأهلنا بلا إثارة
أخر الأخبار
مباراة الـ3 بطاقات حمراء.. ميلان يفوز على لاتسيو في لقاء مشتعل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لويس إنريكي يستبدل مبابي بين الشوطين.. والأخير يتمرد على القرار 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - فوز الأهلي وانتصار مثير للزمالك في الجولة التاسعة لدوري المحترفين 2 ساعة | كرة يد
فرصة لابتعاد ليفركوزن بـ10 نقاط.. بايرن يتعثر ضد فرايبورج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
المستشار القانوني للزمالك: حصلنا على فوائد غرامة كهربا كاملة حتى يوم السداد 2 ساعة | الدوري المصري
وسام أبو علي: هذا ما طلبه مني كولر.. وأحب الضغط النفسي 3 ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية: لهذا السبب نحصل على البطولات.. ومن يجتهد في مباراة الزمالك نبارك له 3 ساعة | الكرة المصرية
لبيب: لم نحل جميع القضايا وهناك من حاربنا داخليا.. وهذا سبب تأخر ملف القيد 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو