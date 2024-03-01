رغم الخروج المبكر - إسلام عيسى: نسعى للفوز أمام نواذيبو بعيدًا عن حسابات التأهل

أكد إسلام عيسى لاعب نادي بيراميدز، إن فريقه يسعى للفوز أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، رغم وداع الفريق مبكرًا.

وأوضح لاعب بيراميدز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نسعى للفوز من أجل نهاية جيدة، بعيدًا عن حسابات التأهل".

وحصد بيراميدز خلال مجموعات دوري الأبطال 4 نقاط، وهو نفس ما حصده الفريق الموريتاني ليودعا سويا البطولة مبكرًا.

وتأهل عن المجموعة الأولى فريقي صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي، ولكل منهما 10 نقاط، حيث تنتظرهما مواجهة لحسم المتصدر والوصيف.

وأضاف إسلام عيسى: "بيراميدز يلعب جميع مبارياته وبمختلف البطولات بهدف الفوز وهو ما سيسعى إليه في مواجهة ضيفه الموريتاني".

وعن منافسه نواذيبو، قال جناح بيراميدز: "فريق جيد للغاية، ويمتلك لاعبين أقوياء بدنيا وفنيا، ولكن بيراميدز يسعى للفوز مهما كانت الظروف، ومن الضروري الفوز".

وأكمل: "مواجهة بطل موريتانيا مهمة قبل العودة لمنافسات الدوري الممتاز، تنتظرنا مباراتي فاركو والداخلية ونسعى للفوز بهما من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب واعتلاء قمة الدوري قبل التوقف الدولي".

وتحدث عن عودته بعد فترة غياب طويلة استمرت قرابة 7 أشهر بسبب الإصابة: "الجهاز الفني بقيادة كرونسلاف يورتشيتش ساعدني على العودة سريعا وبكل قوة للملاعب واستعادة مستواي الطبيعي ومع استمرار اللقاءات سأعود أكثر قوة."

ويستضيف بيراميدز منافسه نواذيبو في تمام الثالثة عصر السبت على ملعب الدفاع الجوي.