تشكيل الأهلي - عودة كوكا.. وعاشور ووسام بديلان أمام يانج أفريكانز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كولر الدفع بمروان عطية بعد غيابه عن مباراتي ميدياما وبلدية المحلة، وكذلك أحمد نبيل كوكا الذي عانى من إصابة قبل شهرين، استدعت خروجه من قائمة المنتخب بكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وأبقى المدير الفني للأهلي، الثنائي محمد هاني، وإمام عاشور على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - أنتوني موديست

وعلى مقاعد البدلاء: حمزة علاء - محمد هاني - كريم الدبيس - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - كريم فؤاد - وسام أبو علي

ويغيب عن الأهلي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد إفريقيا، بالإضافة إلى المصابين: محمد الشناوي، وخالد عبدالفتاح، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، ومحمد الضاوي كريستو.

كما يغيب الثلاثي محمود كهربا، وأحمد عبدالقادر، وكريم وليد، ومحمود متولي لأسباب فنية.

وحسم الفريقان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويتبقى فقط المنافسة على الصدارة.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الأهلي.. 9 نقاط

يانج أفريكانز.. 8 نقاط

شباب بلوزداد.. 5 نقاط

ميدياما.. 3 نقاط.