بيراميدز يرتدي زيه الأساسي أمام نواذيبو

الجمعة، 01 مارس 2024 - 16:32

كتب : بسام أبو بكر

فريق بيراميدز

سيرتدي بيراميدز زيه الأساسي خلال مواجهة نواذيبو الموريتاني بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة على ارتداء بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

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فيما سيظهر الفريق الضيف نواذيبو بالطاقم البرتقالي الكامل، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأزرق في البرتقالي.

وخسر بيراميدز بنتيجة 3-0 من مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، وودع البطولة من دور المجموعات.

ويتقاسم صنداونز ومازيمبي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ليضمنا التأهل إلى ربع النهائي.

بيراميدز ودع البطولة بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط ويتبقى له مباراة أمام نوادذيبو بطل موريتانيا صاحب الرصيد ذاته.

بيراميدز نوادذيبو دوري أبطال إفريقيا
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