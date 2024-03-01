استمرار غياب صلاح وعودة الثنائي.. كلوب يوضح موقف مستشفى ليفربول

الجمعة، 01 مارس 2024 - 15:30

كتب : محمد مصطفى

محمد صلاح - ليفربول

يحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام فورست، على ملعب سيتي جراوند، في تمام الخامسة مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة بريميرليج برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، ونقطتين عن أرسنال، في صراع التتويج باللقب.

وحقق ليفربول الفوز ببطولة كأس كاراباو على حساب تشيلسي في الوقت الإضافي، قبل تخطي عقبة ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، في مباراة دفع خلالها كلوب بلاعبي الأكاديمية وفضّل إراحة الأساسيين.

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وأدلى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بآخر تحديث لحالة المصابين في الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نوتنجهام.

كلوب كشف بأن محمد صلاح غير جاهز للمشاركة أمام نوتنجهام يوم السبت، ولن يخاطر بالدفع به، خاصة أنه مازال في مرحلة التأهيل.

وعاد صلاح للمشاركة أمام برنتفورد في أول ظهور بعد إصابته في كأس الأمم الإفريقية، قبل أن تتجدد إصابته ليغيب عن مواجهات لوتون تاون بالدوري، ونهائي كأس كاراباو أمام تشيلسي، ومواجهة كأس الاتحاد أمام ساوثهامبتون، ليتأكد غيابه عن المواجهة الرابعة على التوالي.

ولكن كشف كلوب بأن موعد عودة صلاح لن يكون بعيدًا، مشيرًا إلى أنه بدأ لعب الكرة والجري.

وأعلن المدير الفني لليفربول، جاهزية الثنائي داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي، للمشاركة في مباراة السبت.

وعاد نونيز للمشاركة في التدريبات بدءًا من يوم الخميس، بعد استبداله خلال مواجهة برنتفورد للإصابة، وكذلك سيعود سوبوسلاي الذي غاب عن المشاركة مع الفريق لمدة شهر كامل، حيث كان الظهور الأخير له يوم 31 يناير أمام تشيلسي بعد تكرار إصابته في أوتار الركبة.

وكشف كلوب عن عودة أندو روبرتسون، والياباني وتارو إندو للمشاركة في التدريبات اليوم الجمعة، بعد غيابهما عن مواجهة ساوثهامبتون.

ولم تتأكد مشاركتهما، ولكنهما سيكونان جاهزان أمام سبارتا براج التشيكي في نهاية الأسبوع.

أما ماك أليستر، فكشف كلوب، أن نجم الوسط الأرجنتيني كان مريضا، وكذلك روبرتسون، متمنيا ألا ينتشر المرض بين بقية اللاعبين.

وعن الهولندي ريان جرافينبيرخ، كشف كلوب عن استمرار غياب لاعب الوسط حتى نهاية الأسبوع، ليتأكد غيابه عن مواجهتي نوتنجهام وسبارتا براج، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي الكأس أمام تشيلسي.

وعن إصابة ألكسندر أرنولد، كشف كلوب عن استبعاد ظهير أيمن الفريق حتى بعد فترة التوقف الدولي لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

وتأكد غياب أرنولد عن مواجهة مانشستر سيتي الحاسمة يوم 10 مارس.

ونفس الأمر سيعاني ليفربول من غياب حارسه أليسون بيكر، ولاعب الوسط كيرتس جونز، حتى بعد فترة التوقف الدولي، وبالتالي ربما تكون أول مشاركتهما أمام برايتون في 31 مارس.

رباعي غائب طويلا

قال يورجن كلوب، بأن مهاجم دييجو جوتا ستطول مدة غيابه وتصل لأشهر وليس أسابيع، ونفس الأمر لتياجو ألكنتارا الذي لا يوجد جدول زمني لعودته.

ولم يشارك ألكنتارا هذا الموسم سوى كبديل في الدقيقة 85 أمام أرسنال والتي تلقى خلالها الريدز الخسارة بثلاثية نظيفة.

وعن الشاب ستيفان باجيتيتش، فيستمر غياب اللاعب منذ سبتمبر الماضي، وذلك رغم الموسم الجيد الذي قدمه اللاعب الموسم الماضي.

وانتهى الموسم بالنسبة للاعب جويل ماتيب مدافع الفريق، بسبب إصابته في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة شيفيلد يونايتد في ديسمبر الماضي.

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