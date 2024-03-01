أحمد سليمان: الزمالك انتصر في ملف كهربا.. وليس لنا علاقة بالجانب الآخر

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه انتصر في أزمة محمود عبد المنعم كهربا.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أمس الخميس استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و 476 ألف و 389 دولار .

وأوضح الزمالك في بيانه أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي "فيفا" و المحكمة الرياضية الدولية لإخطارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

وقال سليمان عبر "إم بي سي مصر": "نشعر بالارتياح بعد الحصول على غرامة كهربا. اعتقد أنها الغرامة الأكبر على لاعب مصري وليس لنا علاقة بالجانب الآخر".

وأضاف "كهربا أفاد الزمالك بمبالغ كبيرة من خلال انتقاله للعب في الدوري السعودي في وقت سابق ثم تسديده 76 مليون جنيه للنادي".

وشدد "ملف كهربا مستمر منذ 5 سنوات وكان من أولويات مجلس إدارة الزمالك الجديد واتخذنا فيه خطوات قوية وأعتقد ان الزمالك انتصر في هذا الملف".

واتم "تلقينا اليوم اتصالا من كمال شعيب المستشار كمال شعيب الذي أبلغنا باستلام المبلغ كاملا وإغلاق ملف القضية".

وبذلك تكون قد انتهت أزمة كهربا مع نادي الزمالك وبات اللاعب غير مهدد بالإيقاف.

وكان FilGoal.com قد انفرد بأن كهربا سدد بالفعل الغرامة المستحقة لدى الزمالك. (طالع التفاصيل)

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو 2022 لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

أما في أغسطس الماضي فمنحت لجنة الانضباط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف جديد..

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 12 بطولة مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.