الزمالك: الاستعانة بحكام أجانب ضمن المقترحات.. وشيكابالا يستحق أضعاف ما يتقاضاه

الجمعة، 01 مارس 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

الزمالك

شدد هشام نصر نائب رئيس الزمالك على أن الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي ضمن المقترحات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 8 مارس المقبل ضمن نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية.

وقال نصر عبر أون تايم سبورتس 2: "الاستعانة بحكام أجانب في نهائي كأس مصر كان ضمن المقترحات ولكن القرار في النهاية يرجع لاتحاد الكرة. نحن لا نشكك مطلقا في الحكام المصريين".

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وعلم FilGoal.com بوجود اتجاه داخل اتحاد الكرة لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة. (طالع التفاصيل)

يأتي ذلك رغم إبلاغ لجنة الحكام لمحمد معروف بإدارة قمة نهائي الكأس.

وعن تجديد عقد شيكابالا قائد الفريق أوضح "شيكابالا واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ويستحق الحصول على أضعاف ما يتقضاه الآن".

وأعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك تجديد تعاقده مع النادي الأبيض بشكل رسمي.

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وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك في عام 2002 بعدما تم تصعيده للفريق الأول قادما من قطاع الناشئين والشباب.

ثم انتقل إلى باوك اليوناني في عام 2005 وعاد إلى الزمالك في 2006.

واستمر مع الزمالك حتى عام 2014 ثم انتقل إلى الوصل الإماراتي على سبيل الإعارة، وبعدها انضم لصفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي بشكل نهائي.

وعاد من جديد إلى الزمالك في عام 2015 ومنه انضم إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة في العام ذاته، ثم إلى الرائد السعودي معارا أيضا في عام 2017، وآخر إعارة له كانت مع نادي أبولون اليوناني في عام 2018 قبل أن يعود إلى الزمالك في 2019.

شيكابالا البالغ من العمر 37 عاما لعب مع الزمالك بشكل عام 368 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 68 هدفا وقدم 86 تمريرة حاسمة، كما فاز مع الأبيض بـ13 بطولة رسمية.

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