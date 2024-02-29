خبر في الجول - اتجاه لإسناد قمة نهائي الكأس لحكام أجانب.. ورد فعل قوي من بيريرا

الخميس، 29 فبراير 2024 - 20:24

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

يشهد ملف طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك تطورا هاما في الساعات الجارية.

وعلم FilGoal.com بوجود اتجاه داخل اتحاد الكرة لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة.

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يأتي ذلك رغم إبلاغ لجنة الحكام لمحمد معروف بإدارة قمة نهائي الكأس.

على الجانب الآخر يرفض فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام تلك الخطوة، ويفكر في الاستقالة.

ويرى بيريرا ما يحدث أنه خطوة للخلف، بدلا من البناء على ما وصل له الحكام خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

الأهلي الزمالك نهائي كأس مصر
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