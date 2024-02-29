حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم حسام حسن وموقف المشرف على المنتخب

كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة، سبب غيابه عن المؤتمر الصحفي لتقديم حسام حسن مديرًا فنيا للمنتخب المصري، خلفا لروي فيتوريا.

وتولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر، ومعه إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب، وطارق سليمان مدرب عام، ومحمد عبدالواحد مدربا مساعدًا، وسعفان الصغير مدربا للحراس.

وقال إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "كنت مريض ومازلت ولذلك لم أحضر مؤتمر تقديم حسام وإبراهيم حسن، تحدثت معهما بالفعل أثناء التوقيع، وأدعمهما في مهمة قيادة المنتخب".

وكشف المشرف العام على المنتخب السابق: "كنت غاضبا بالطبع خلال الفترة الأخيرة بسبب النتائج السلبية للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية".

وودع المنتخب كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، من دور الـ16 بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، ودون تحقيق أي فوز خلال البطولة.

وقرر اتحاد الكرة إنهاء عقد البرتغالي روي فيتوريا، وتولي حسام حسن المسؤولية بدلاً منه.

وعن موقف منصب المشرف العام على المنتخب، قال حازم إمام: "هذا المنصب حلقة الوصل بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب في حالة وجود مدرب أجنبي، لم يتواجد مشرف مع جهاز حسام البدري، أو إيهاب جلال، وقت توليهما تدريب المنتخب لأنهما مصريان، وبالتالي لن يكون هناك مشرف في وجود التوأم".