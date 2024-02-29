هدف حمدي ليس كافيا.. الوكرة يخسر أمام متذيل ترتيب الدوري القطري

الخميس، 29 فبراير 2024 - 21:26

كتب : محمد مصطفى

حمدي فتحي

سجل حمدي فتحي هدفا لفريق الوكرة أمام ضيفه المرخية، في إطار الدوري القطري، ولكن لم يكن كافيا لخروج فريقه بنتيجة إيجابية.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

وخسر الوكرة أمام المرخية بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.

تقدم حمدي فتحي لفريق الوكرة في الدقيقة 31، بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس المرخية، ليسجل لاعب وسط منتخب مصر هدفه الرابع هذا الموسم في الدوري القطري، ليصبح ثالث هدافي فريقه.

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وتحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، نجح المرخية في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 عن طريق إدريس فتوحي، قبل أن يسجل روبين سيميدو هدف التقدم والفوز للضيوف في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة فشل الوكرة في مواصلة مطاردة السد على صدارة الدوري، حيث توقف رصيده عند 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر.

أما المرخية فحصد 3 نقاط، رفعت رصيده لـ7 نقاط في ذيل جدول الترتيب، بعدما حقق الفوز الثاني له هذا الموسم.

الدوري القطري حمدي فتحي الوكرة المرخية
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