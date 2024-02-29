في غياب رونالدو.. النصر يسقط في فخ التعادل أمام الحزم بعد حفلة أهداف

فقد نادي النصر نقطتين ثمينتين في سباق صدارة الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وتعادل النصر أمام الحزم 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 22 من منافسات الدوري السعودي.

وسجل تاليسكا (هاتريك) وساديو ماني اهداف النصر، فيما أحرز أحمد المحيميد وتوزي وفايز سليماني وريكاردو اهداف الحزم.

التعادل رفع رصيد النصر إلى 53 نقطة بفارق 6 نقاط متصدر الترتيب ولكن الزعيم لعب مباراة أقل.

في المقابل رفع الحزم رصيده إلى 15 نقطة في المركز 17 (قبل الأخير).

انتصارات النصر في الدوري السعودي توقفت بعد 6 مباريات متتالية.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر أمام الحزم بعد تعرضه للإيقاف لمدة مباراة. (طالع التفاصيل)

وصف المباراة

بدأ النصر المباراة بقوة واهدر تاليسكا فرصة تسجيل الهدف الأول مبكرا عند الدقيقة 3 من اللقاء.

وأضاع مارسيلو بروزوفيتش فرصة خطيرة بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وسجل تاليسكا هدف التقدم للنصر بعد ركلة جزاء نفذها بنجاح عند الدقيقة 31 من المباراة.

وفي الدقيقة 53 نجح أحمد المحميد في تسجيل التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمي.

وسجل النصر الهدف الثاني عن طريق أندرسون تاليسكا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أيمن يحيي تسكن وسط المرمي في الدقيقة 62.

ونجح الحزم في تسجيل الهدف الثاني عن طريق توزي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أحمد الجويد تسكن يمين المرمي في الدقيقة 66.

وسجل النصر الهدف الثالث عن طريق أندرسون تاليسكا (هاتريك) من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أليكس تيليس تسكن يمين المرمي في الدقيقة 72.

وأدرك الحزم التعادل عن طريق فايز سليماني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 84.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لنادي النصر نجح ساديو ماني في تسديدها وتسجيل الهدف الرابع لنادي النصر عند الدقيقة 94.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع سجل ريكاردو لاعب الحزم الهدف الرابع لمنح فريقه نقطة ثمينة.