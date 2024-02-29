إيقاف وتغريم كريستيانو رونالدو بعد احتفاله المثير

الخميس، 29 فبراير 2024 - 00:18

كتب : محمود حمدي

كريستيانو رونالدو - النصر

قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف كريستيانو رونالدو قائد النصر بعد تصرفه في مواجهة الشباب.

وفاز النصر على الشباب 3-2 بعد مباراة مثيرة في الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

وأعلنت لجنة الانضباط إيقاف رونالدو لمباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي ما يعادل نحو (2666 دولار).

أخبار متعلقة:
لاستكمال مسيرة 30 عاما.. شيكابالا يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك قمة بينهما في كأس إنجلترا - صغار ليفربول يضربون ساوثامبتون.. ويونايتد ينجو من نوتنجهام خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من الأهلي لتجديد تعاقد بيرسي تاو تشيلسي يضرب ليدز بفوز قاتل ليتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا

كما قررت اللجنة تغريم النجم البرتغالي 20 آلف ريال أي ما يعادل نحو (5300) دولار، ودفعهم لنادي الشباب كتعويض عن رسوم الشكوى التي تقدم بها.

وأثار رونالدو جدلا واسعا بطريقة احتفاله بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

لا يتوفر وصف.

ورد رونالدو على هتافات جماهير الشباب في مواجهة الفريقين قبل أيام، بإشارة مثيرة للجدل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق أن كريستيانو رونالدو قائد النصر رد على طلب الإفادة الذي تواصلت معه لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأنه.

وقال رونالدو في رده على اللجنة: "أحترم كالأندية، وما قمت به في اللقطة المذكورة أمام الشباب يعبر عن القوة والانتصار وليس مشينا واعتدنا عليه في أوروبا"، حسب الجريدة السعودية.

وأوضح التقرير أن لائحة الانضباط تعطي اللجنة أحقية التدخل بنفسها في الحوادث المشابهة لقضية رونالدو إذا كانت اللقطات مشاهدة من خلال الناقل الرسمي للدوري السعودي فيما إذا قدم شخص أو جهة شكوى مدعمة بالأدلة، مثل تسجيلات الفيديو، فإنها تعدّ أدلة قد تقبل وفقاً للمادة 117 من لائحة الانضباط.

وبذلك سيغيب رونالدو عن النصر أمام الحزم يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

وفاز النصر على الشباب في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف فريقه الأولى من ركلة جزاء.

ولم يخسر النصر آخر 7 مباريات لعبها ضد الشباب في جميع البطولات، بعدما فاز 5 مرات وتعادل مرتين.

وبشكل عام حقق النصر الفوز في آخر 9 مباريات في الدوري السعودي.

رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي
نرشح لكم
روبن نيفيز يكشف دور رونالدو في انتقاله لـ الهلال بعد لقطته المثيرة للجدل.. رونالدو يرد على لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي الشرق الأوسط: عقوبة رونالدو ستصدر خلال 24 ساعة جاياردو: اتحاد جدة نجح في العودة للواجهة بعد المعاناة من الإصابات والغيابات فيفا يلزم أهلي جدة بدفع 1.15 مليون دولار لموسيماني حجازي يتحصل على ركلة جزاء وحمد الله يتدارك الموقف.. فوز ملحمي لـ اتحاد جدة على الوحدة الرياضية: اتجاه لإيقاف رونالدو بسبب السلوك غير الرياضي انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (2)-(1) الوحدة
أخر الأخبار
أس: اختبار يحدد موقف بيلينجهام من الظهور أمام فالنسيا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
سليمان: لا أوافق على نظام الدوري الجديد.. والزمالك لن يلعب في الإسماعيلية مثل الأهلي ساعة | الدوري المصري
كلوب يثير الشكوك حول موقف صلاح أمام نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
تأجيل دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد سليمان: لا يوجد خوف من الأهلي ولكن حرص واهتمام مثل أي منافس.. والمنافسة شريفة ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - علي فرج ونور الشربيني يتوجان بلقب ويندي سيتي المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الخميس 29 فبراير 2024.. مواجهتان بالدوري وكأس إسبانيا 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعدا مبدئيا للسفر إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر 12 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو