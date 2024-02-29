إيقاف وتغريم كريستيانو رونالدو بعد احتفاله المثير

قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف كريستيانو رونالدو قائد النصر بعد تصرفه في مواجهة الشباب.

وفاز النصر على الشباب 3-2 بعد مباراة مثيرة في الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

وأعلنت لجنة الانضباط إيقاف رونالدو لمباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي ما يعادل نحو (2666 دولار).

كما قررت اللجنة تغريم النجم البرتغالي 20 آلف ريال أي ما يعادل نحو (5300) دولار، ودفعهم لنادي الشباب كتعويض عن رسوم الشكوى التي تقدم بها.

وأثار رونالدو جدلا واسعا بطريقة احتفاله بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

ورد رونالدو على هتافات جماهير الشباب في مواجهة الفريقين قبل أيام، بإشارة مثيرة للجدل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق أن كريستيانو رونالدو قائد النصر رد على طلب الإفادة الذي تواصلت معه لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأنه.

وقال رونالدو في رده على اللجنة: "أحترم كالأندية، وما قمت به في اللقطة المذكورة أمام الشباب يعبر عن القوة والانتصار وليس مشينا واعتدنا عليه في أوروبا"، حسب الجريدة السعودية.

وأوضح التقرير أن لائحة الانضباط تعطي اللجنة أحقية التدخل بنفسها في الحوادث المشابهة لقضية رونالدو إذا كانت اللقطات مشاهدة من خلال الناقل الرسمي للدوري السعودي فيما إذا قدم شخص أو جهة شكوى مدعمة بالأدلة، مثل تسجيلات الفيديو، فإنها تعدّ أدلة قد تقبل وفقاً للمادة 117 من لائحة الانضباط.

وبذلك سيغيب رونالدو عن النصر أمام الحزم يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

وفاز النصر على الشباب في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف فريقه الأولى من ركلة جزاء.

ولم يخسر النصر آخر 7 مباريات لعبها ضد الشباب في جميع البطولات، بعدما فاز 5 مرات وتعادل مرتين.

وبشكل عام حقق النصر الفوز في آخر 9 مباريات في الدوري السعودي.