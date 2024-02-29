الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام يانج أفريكانز

سيرتدي الأهلي زيه التقليدي أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع يانج افريكانز في السادسة من مساء غد الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من المسابقة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل.

فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يانج افريكانز يحل ثانيا بـ 8 نقاط.

وحسم الفريقان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويتبقى فقط المنافسة على الصدارة.

ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الأهلي.. 9 نقاط

يانج أفريكانز.. 8 نقاط

شباب بلوزداد.. 5 نقاط

ميدياما.. 3 نقاط.