منتخب الجزائر يعلن خليفة بلماضي

الخميس، 29 فبراير 2024 - 15:18

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعاقده مع فلاديمير بيتكوفيتش من أجل تدريب منتخب الجزائر.

وتم تعيين بيتكوفيتش البالغ من العمر 60 عاما خلفا لجمال بلماضي.

وأفاد الاتحاد الجزائري في بيان: "الاتحاد الجزائري لكرة القدم توصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني".

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وأضاف البيان "المدرب الجديد سيحل يوم الأحد المقبل بالجزائر وسيظهر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين".

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قبل أيام، ذكرت تقارير جزائرية وفرنسية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقترب من تعيين بيتكوفيتش الذي يحمل الجنسيتين البوسنية والسويسرية كمدير فني للخضر.

وكشف التقارير عن شرطين للاتحاد الجزائري في عقد المدرب، أولهما التأهل لكأس العالم 2026، والشرط الثاني هو الوصول لربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويبتعد فلاديمير بيتكوفيتش عن الحقل التدريبي منذ عامين، منذ فبراير 2022 موعد انتهاء مهمته مع نادي بوردو الفرنسي.

يذكر أن بيتكوفيتش تولى تدريب منتخب سويسرا في الفترة ما بين 2014 و2021.

وانفصل بلماضي عن منتخب الجزائر جاء بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش سويسرا
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