كولر: رباعية يانج أفريكانز أمام شباب بلوزداد تثبت صعوبة المباراة.. وموقف عبد المنعم

الخميس، 29 فبراير 2024 - 14:20

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - مارسيل كولر

يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن مواجهة يانج أفريكانز في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة.

وأوضح كولر أن فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد بأربعة أهداف دون مقابل يؤكد صعوبة المواجهة.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة.

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وقال كولر في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "هدفنا تحقيق الفوز أمام يانج أفريكانز الذي أظهر قدرات جيدة خلال مواجهتنا في تنزانيا".

وشدد "تحقيق يانج أفريكانز الفوز على شباب بلوزداد بأربعة أهداف يؤكد قوة الفريق، ومواجهته غدا لن تكون سهلة".

وأوضح "فريقنا يحتاج إلى كامل تركيزه غدا، من أجل الحصول على الثلاث نقاط".

أما عن موقف محمد عبد المنعم فأجاب "اللاعب اشتكى من آلام في مواجهة بلدية المحلة، وفضلنا استبداله كإجراء احترازي وسيتم تقييم حالته خلال المران الختامي اليوم من أجل حسم موقفه".

وتابع "لدينا العديد من الإصابات داخل الفريق، ولكن في الوقت نفسه يوجد عناصر قادرة على التعويض في جميع المراكز، وأهمها خط الدفاع بعد إصابة ياسر إبراهيم".

وواصل كولر "احتاج دائما إلى اللاعب الجاهز والذي يعيش حالة من التركيز، وفلسفتي دائما أن المباراة المقبلة تكون هي الأهم".

أما عن أداء المهاجمين فقال: "إهدار وتسجيل الفرص جزء من كرة القدم، وأتمنى كمدرب وجود حالة التركيز أمام المرمى واستغلال لاعبي الفريق كل الفرص المتاحة".

ووجه كولر سالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "أطالب جماهير الأهلي بحضور المباريات بكثافة خاصة أنهم دائما ما يطالبون بتحقيق الفوز بلقب إفريقيا، وهذا يحتاج إلى مجهود كبير ودعمهم للاعبين".

واختتم كولر تصريحاته "الأهلي فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة والفريق يحتاج إلى حضوره بنفس القوة والكثافة في جميع المباريات".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يانج افريكانز يحل ثانيا بـ 8 نقاط.

وحسم الفريقان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ويتبقى فقط المنافسة على الصدارة.

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