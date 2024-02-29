مهاجم ليفربول الشاب: أشعر وكأنني في فيلم

الخميس، 29 فبراير 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

جايدون دينز نجم ليفربول الشاب

لا يصدق جايدون دانس مهاجم ليفربول الشاب نفسه بعدما سجل هدفين في أول مباراة يشارك فيها كأساسي مع الفريق الأول.

وسجل دانس ثنائية قادت ليفربول للفوز على ساوثامبتون بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال دانس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ما حدث مجرد حلم أصبح حقيقة".

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وأضاف "لقد شجعت ليفربول منذ أن كنت صغيرا، لذا فإن اللعب والتسجيل في ملعب أنفيلد لا يصدق".

وتابع البالغ من العمر 18 عاما "أشعر وكأنني في فيلم".

وواصل "لقد كان والدي في المدرجات يراقب أدائي وكذلك أخي وأختي ووالدتي. إنه أمر لا يصدق".

يصطدم ليفربول مع مانشستر يونايتد في ربع نهائي المسابقة منتصف الشهر المقبل.

وحول تطلعه للمشاركة في هذا اللقاء، قال: "أتمنى أن أشارك. عندما يحين الوقت آمل أن أتمكن من المشاركة".

وأتم "أنا ممتن للفرص التي أحصل عليها الآن. لا أستطيع حقًا أن أطلب المزيد".

مانشستر يونايتد ليفربول ساوثامبتون جايدون دانس
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