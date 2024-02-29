كلوب يثير الشكوك حول موقف صلاح أمام نوتنجهام

الخميس، 29 فبراير 2024 - 11:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - يورجن كلوب

أثار يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الشكوك حول قدرة نجمه محمد صلاح على اللحاق بمباراة نوتنجهام فورست.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام فورست ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هل يستطيع محمد صلاح المشاركة أمام نوتنجهام فورست يوم السبت؟ لا أعلم".

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وأوضح المدرب الألماني أن موقف داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي مشابه لموقف صلاح.

صلاح عاد للمشاركة مع ليفربول في مباراة برينتفورد بالدوري يوم السبت قبل الماضي، لكن إصابته تجددت رغم أنه أنهى اللقاء بشكل طبيعي.

وبعدها قال كلوب إن موقف صلاح من المشاركة في لقاء لوتون تاون الأربعاء محل شك، وكرر تصريحاته قبل لقاء نهائي كأس إنجلترا ضد تشيلسي الأحد الماضي.

وواصل يورجن النهج نفسه قبل لقاء ساوثامبتون مشيرا إلى أن قرار مشاركة صلاح ونونيز وسوبوسلاي يتحدد قبل ساعات من اللقاء، حسب قدرتهم البدنية.

بعد مباراة نوتنجهام سيلعب ليفربول ضد سبارتا براج يوم الخميس المقبل، ثم يلتقي بمانشستر سيتي في القمة المرتقبة يوم الأحد التالي.

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