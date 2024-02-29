تأجيل دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون

الخميس، 29 فبراير 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

ليفربول ضد إيفرتون

أعلن نادي ليفربول تأجيل مباراته ضد جاره إيفرتون في دربي ميرسيسايد لأجل غير مسمى، بعد تقدمه في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأفاد ليفربول في بيان عبر موقعه: "تم تأجيل مباراة ليفربول خارج ملعبه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "تأهل فريقنا إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يعني أنه سيتم الآن إعادة جدولة دربي ميرسيسايد في جوديسون بارك، والذي كان مقررا في 17 مارس".

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وأتم البيان "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق".

ويصطدم ليفربول بمانشستر يونايتد في ربع نهائي الكأس أحد يومي 17 أو 18 مارس.

في ثمن النهائي يوم الأربعاء، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا على حساب ساوثامبتون بثلاثية نظيفة، فيما حقق مانشستر يونايتد فوزًا قاتلا على حساب نوتنجهام فورست بهدف دون مقابل.

لعب ليفربول المباراة بتشكيل من شباب الفريق، وسجل الثنائي الشاب لويس كوماس وجايدون دانس أهداف اللقاء.

فيما نجح يونايتد في خطف هدف قاتل في الدقيقة 88 عن طريق كاسيميرو بعد متابعته لعرضية من كرة ثابتة لبرونو فيرنانديز، ليلعبها البرازيلي رأسية في الشباك.

مانشستر يونايتد ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي
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