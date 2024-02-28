نظام الدوري الجديد - رئيس إنبي لـ في الجول: آلية التنفيذ أهم من التغيير

يرى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن آلية التنفيذ أهم من تغيير نظام الدوري الحالي وإقامة نسخة الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي مثلما أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.

(لمعرفة نظام الدوري البلجيكي بالكامل ومقترح الدوري المصري من هنا)

وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.

وتواصل FilGoal.com مع أندية الدوري المصري لمعرفة موقفهم من النظام الجديد.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات خاصة لـ "الأهم من مقترح تغيير نظام الدوري هي آلية تنفيذ المقترح. لا بد من المحافظة عى مبدأ تكافؤ الفرص".

وأضاف "فيما يخص عدد النقاط، علينا خلق منافسة جديدة لذلك لا بد من تصفير الرصيد قبل البدء في منافسة جديدة، لأن في حال عمل دورة مصغرة لتحديد البطل من 8 فرق بنفس رصيد الدور الأول لن يكون لدى صاحبي المركزين السابع والثامن أي دوافع للمنافسة".

وشدد "نقطة مهمة أيضا تتعلق بالملاعب في حال إقامة الدور الواحد الذي سيحتاج إلى ملاعب محايدة وهنا يعني تكلفة أكبر. لا بد أيضا من معرفة الخطط المستقبلية فيما يتعلق بمدة تنفيذ هذا المقترح وآلية العودة مجددا بعد نهايتها".

وأتم "نريد أن تكون المسابقات جميعها في خطة واحدة وليست بمعزل كما حدث في الموسم الحالي. الدوري الممتاز مضغوط في المقابل ستنتهي الدرجات الأدنى في وقت مبكر للغاية على غرار الدرجة الثالثة التي يتنتهي منافساتها في 24 أبريل".

وترغب رابطة الأندية المصرية في إقامة الموسم المقبل بطريقة الدوري البلجيكي ولكن تقام المرحلة الأولى من دور واحد.

ويلعب كل فريق في المرحلة الأولى 17 مباراة بينما في الدور الثاني يلعب كل فريق 8 مباريات.

وبالتالي يكون كل فريق قد خاض 25 مباراة في الدوري بدلا من 34 وهو ما يعني تخفيض تسع جولات كاملة.

وأشار دياب إلى أن أندية مقدمة الترتيب ستتأهل للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الدور الأول.

وربما يتم تطوير المقترح فيما بعد على أن يتأهل كل فريق بنقاطه من مواجهات الفرق المتأهلة معه بنفس المرحلة.

فبالنظر إلى ترتيب النسخة الماضية من الدوري المصري على سبيل المثال تكون فرق النصف الأول هم (الأهلي - بيراميدز - الزمالك - فيوتشر - المصري - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد - فاركو) على الترتيب.

وقتها يمكن أن تتأهل التسعة فرق إلى المرحلة الثانية لحسم اللقب بنقاط كل فريق أمام الثمانية أندية الأخرى بالمرحلة الأولى.