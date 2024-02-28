انتهت كأس إنجلترا - ليفربول (3)-(0) ساوثهامبتون.. نوتنجهام (0)-(1) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الدور الخامس (دور الـ16)، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشهد اليوم 4 مباريات، حيث يلتقي ليفربول أمام ساوثهامبتون على ملعب أنفيلد، ونوتنجهام فورست أمام مانشستر يونايتد على ملعب سيتي جراوند، فيما يواجه ولفرهامبتون أمام برايتون على ملعب مولينيو، وأخيرًا يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد على ملعب ستامفورد بريج.

وكانت فرق مانشستر سيتي، ونيوكاسل، وليستر سيتي، وكوفنتري سيتي، ضمنت التأهل الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة ليستر سيتي أمام الفائز من تشيلسي وليدز، فيما ينتظر كوفنتري سيتي الفائز من وولفرهامبتون وبرايتون.

وأوقعت القرعة الفائز من ليفربول وساوثهامبتون، أمام الفائز من نوتنجهام ويونايتد.

انتهت - تشيلسي (3)-(2) ليدز

نهاية المباراة بتأهل تشيلسي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليواجه ليستر سيتي.

الدقيقة 90.. جووووول قااااتل .. إينزو يمرر لكالاجير ليتسلم الكرة بطريقة رائعة ويسدد في شباك ليدز.

الدقيقة 59.. جووووول عرضية رائعة حولها اللاعب ماركو جوزيف في شباك تشيلسي مسجلا التعادل لليدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2-1

الدقيقة 37.. جووووول عرضية من ستيرلينج يسددها مودريك في مرمى ليدز محرزًا التقدم لتشيلسي

الدقيقة 15.. جووووول تناقل لاعبو تشيلسي الكرة لتصل لجاكسون داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ليسدد في شباك ليدز معلنا التعادل

الدقيقة 8 .. جووووول خطأ من دفاع تشيلسي في الخروج بالكرة استغله لاعبو ليدز لينجح ماركو جوزيف في تسجيل الهدف الأول للضيوف

بداية المباراة

انتهت - نوتنجهام فورست (0)-(1) مانشستر يونايتد

انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدف قاتل لكاسيميرو ليتأهل لمواجهة ليفربول في ربع نهائي كأس إنجلترا

الدقيقة 88.. جووووول عرضية رائعة من برونو فيرنانديز حولها كاسيميرو رأسية في شباك نوتنجهام

الدقيقة 87.. أونانا يتألق ويبعد تسديدة خطيرة قبل أن تُحتسب الكرة تسلل ضد لاعب نوتنجهام

الدقيقة 84.. تسديدة قوية من كاسيميرو من خارج منطقة الجزاء أعلى العارضة بقليل.

الدقيقة 77.. بطاقة صفراء لـ ليندلوف بعد تدخل قوي ضد إيلانجا.

الدقيقة 73.. تبديل لمانشستر يونايتد بنزول الإيفواري أماد ديالو بدلا من أنتوني.

الدقيقة 66.. تسديدة من برونو فيرنانديز اصطدمت بـ ماكتوميناي لتمر بجوار قائم نوتنجهام بقليل.

الدقيقة 52.. أوريجي يمر بطريقة رائعة من كاسيميرو ويسدد قوية تصدى لها أونانا ليحافظ على شباكه نظيفة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

الدقيقة 21.. تمريرة للخلف خاطئة من أمرابط وصلت لمهاجم نوتنجهام تايو أونيي ليسدد ولكن أونانا يتألق ويبعد الكرة

الدقيقة 7 .. خطيرررة حارس نوتنجهام يتألق بعد عرضية من دالوت لعبها ماكتوميناي رأسية أبعدها الحارس ببراعة.

بداية المباراة

انتهت - ليفربول (3)-(0) ساوثهامبتون

انتهت المباراة بفوز ليفربول على حساب ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة ليتأهل لمواجهة يونايتد في ربع نهائي الكأس

الدقيقة 88.. جووووول جايدون دينز يسجل الثالث لليفربول بمتابعة تسديدة ارتدت من حارس ساوثهامبتون

الدقيقة 73.. جووووول تمريرة رائعة من إليوت وضعت البديل جايدون دينز في انفراد أمام الحارس ليسدد الكرة في الشباك بطريقة رائعة.

الدقيقة 68.. كوناتي يتألق ويبعد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لركنية.

الدقيقة 61.. تبديلان لليفربول بنزول ماك أليستر وجايدون دينز وخروج كوماس وماكونيل.

الدقيقة 52.. خطيرررة جاكبو يواصل إهدار الفرص السهلة بتسديدة ضعيفة مرت بجوار المرمى.

الدقيقة 48 .. كيلير يتألق بعد عرضية خطيرة لعبها كمال الدين سليمانا لترتد من الحارس في جسد اللاعب سيكو مارا لتخرج ضربة مرمى لليفربول

بداية الشوط الثاني.. تبديل أول لليفربول بنزول كوناتي بدلا من فان دايك

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول

الدقيقة 45.. حارس ساوثهامبتون يتألق ويتصدى لانفراد أمام جاكبو

الدقيقة 44.. جووووول كوماس لاعب ليفربول استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسدد الكرة على يسار حارس ساوثهامبتون لتسكن الشباك معلنا التقدم للريدز

الدقيقة 41.. خطيررررة تسديدة قوية من إليوت تصدى لها حارس ساوثهامبتون لتتحول إلى ركنية.

الدقيقة 38 .. مرور رائع من كمال الدين سليمانا لاعب ساوثهامبتون ولكن سدد الكرة ضعيفة في يد كيلير حارس ليفربول

الدقيقة 30.. تسديدة من كلارك لاعب ليفربول مرت بجوار القائم

الدقيقة 21 .. جاكبو يتباطأ في التسديد بعد انفراده بالمرمى والدفاع يتدخل ليبعد الكرة.

الدقيقة 6.. كيلير حارس ليفربول يتألق ويتصدى لانفراد مهاجم ساوثهامبتون سيكو مارا

الدقيقة 5..خطيررررة تسديدة قوية من كمال الدين سليمانا لاعب ساوثهامبتون تصطدم بالقائم الأيسر لليفربول

بداية المباراة