خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباراة الزمالك أمام سوار كوياه الغيني، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك، سوار الغيني يوم الأحد 3 مارس القادم.

وضمن الزمالك التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية بعدما جمع 13 نقطة، في 5 جولات، بصحبة أبو سليم الليبي الوصيف بـ9 نقاط، فيما ودع سوار الغيني البطولة بنقطة وحيدة قبل الجولة الأخيرة.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet