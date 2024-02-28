خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 20:40

كتب : محرر في الجول

الزمالك - أبو سليم

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباراة الزمالك أمام سوار كوياه الغيني، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك، سوار الغيني يوم الأحد 3 مارس القادم.

وضمن الزمالك التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية بعدما جمع 13 نقطة، في 5 جولات، بصحبة أبو سليم الليبي الوصيف بـ9 نقاط، فيما ودع سوار الغيني البطولة بنقطة وحيدة قبل الجولة الأخيرة.

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ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

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