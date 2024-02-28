الكونفدرالية - البوروندي باسيفيك حكما لمواجهة مودرن فيوتشر أمام الهلال الحاسمة

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 19:18

كتب : بسام أبوبكر

احتفال فريق مودرن فيوتشر

كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بوروندي بقيادة مباراة مودرن فيوتشر أمام الهلال الليبي.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام الهلال يوم الأحد المقبل على استاد السلام ضمن ختام دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وأخطر كاف، نادي مودرن فيوتشر باختيار البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكم ساحة، ويعاونه مواطنه إيمرى نيونجابو مساعد أول.

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كما يضم طاقم التحكيم، الأوغندي رونالد كاتينيا مساعد ثان، ومواطنه شيلانجيت علي حكم رابع، فيما يراقب المباراة محمد علي من جيبوتى.

وانتصر الهلال الليبي على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من الكونفدرالية.

الفوز أبقى على أمال الهلال الليبي في التأهل مع تأجيل الحسم خلال مواجهته لمودرن فيوتشر في الجولة الأخيرة.

وتأهل اتحاد العاصمة حامل اللقب في الجولة الماضية وفي رصيده 10 ألقاب.

وعاد مودرن فيوتشر بتعادل ثمين من ملعب سوبر سبورت الجنوب إفريقي ويحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

بينما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويحتاج فيوتشر للفوز أو التعادل في الجولة الأخيرة أمام الهلال، بينما يأمل الهلال في حسم التأهل بالقاهرة حال حقق الفوز.

ويقود الهلال الليبي المدرب الصربي زوران مانولوفيتش الذي سبق له تدريب الاتحاد السكندري الموسم الماضي.

الهلال الليبي مودرن فيوتشر
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