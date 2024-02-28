شريك كلوب.. ليفربول يفاوض مايكل إدواردز للعودة مديرًا رياضيا للنادي

يرغب نادي ليفربول في استعادة مايكل إدواردز، المدير الرياضي السابق للفريق، في إطار خطة الريدز لما بعد رحيل يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وأعلن يورجن كلوب أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، موضحا أنه فقد طاقته للاستمرار بعد 8 سنوات ناجحة مع النادي.

ويرحل كلوب وبصحبته مساعديه المدرب بيبين ليندرز، وبيتر كرافيتز بعد نهاية الموسم، وذلك بعد رحيل المدير الرياضي لليفربول يورج شمادتكي، بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024.

وذكرت تقارير إنجليزية، أن مايك جوردون رئيس مجموعة فيناوي الرياضية، المالكة لنادي لنادي ليفربول، يحاول إعادة مايكل إدواردز للفريق مرة أخرى في منصب المدير الرياضي.

يذكر أن مجموعة فيناوي الرياضية المالكة لنادي ليفربول، مملوكة من الملياردير الأميركي جون هنري.

مايكل إدواردز عمل في ليفربول منذ عام 2011، في مناصب مختلفة حتى وصل للمدير الرياضي للنادي في نوفمبر 2016، مع قدوم يورجن كلوب، ونجح مع المدير الفني الألماني، في بناء فريق حقق نتائج استثنائية باستعادة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 11 عاما، والتتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة لبطولتين لكأس الرابطة.

ونجح مايكل إدواردز، في المساهمة في صفقات ليفربول، وأبرزهم: محمد صلاح، وفان دايك، وساديو ماني، وأندي روبرتسون، وروبرتو فيرمينو، وأليسون بيكر.

ورحل إدواردز صاحب الـ44 عاما، عن منصبه في صيف 2022، ليحظى باهتمام عدد من الأندية وأبرزهم مانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكنه فضّل الحصول على استراحة، وأطلق شركة استشارات بيانات لتقدم المشورة لأندية مثل بولتون واندررز.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن ليفربول، يحاول البحث عن مدير رياضي وتوفير بدائل لـمايكل إدواردز، حيث رشح الثنائي فريدريك ماسارا المدير الرياضي في ميلان والذي حصل على جائزة أفضل مدير رياضي في العالم لعام 2022 من جلوب سوكر، أو فلورنت جيسولفي المدير الرياضي في نادي نيس الفرنسي.

وذكرت ديلي ميل، أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع مدير رياضي وذلك قبل اختيار المدير الفني الجديد للفريق خلفا لكلوب.

ومازال تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، هو المرشح الأبرز لتدريب ليفربول الموسم المقبل، ولكنه أيضا وضعت إدارة ليفربول روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وجوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، ضمن المرشحين حال عدم إتمام التعاقد مع ألونسو في الصيف.

وأوضحت صحيفة تليجراف، أن مايكل إدواردز، رفض العرض الأول من ليفربول للعودة إلى النادي مجددًا بعد إعلان كلوب الرحيل، حيث يرغب مالكو النادي في الحفاظ على هوية ليفربول التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار خطة تغيير كاملة ستطول النادي خلال الصيف المقبل، حيث لا يرعب إدواردز في المجازفة بما أنجزه سابقا في النادي، ولذلك يرغب في صلاحيات كاملة على كرة القدم في ليفربول للتفكير في العودة.