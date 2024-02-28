هالاند: أتفاهم مع دي بروين بالنظرة

أسهب إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في الإشادة بزميله كيفن دي بروين الذي صنع له 4 أهداف خلال لقاء لوتون تاون.

وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون 6-2 ضمن ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة شهدت تسجيل هالاند لـ5 أهداف، 4 منهم بصناعة دي بروين.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالطبع دي بروين له تأثير كبير، انظر ماذا يفعل، إنه يقدم أفضل ما لديه، من دواعي سروري أن ألعب بجواره".

وأضاف النرويجي "التواصل بيننا جيد جدا، أعتقد أن كلانا يعرف ما يريد من الآخر".

دي بروين صنع 11 هدفا في 12 مباراة فقط لعبها هذا الموسم، فقط عاد مؤخرا بعد إصابة طويلة.

وتابع "أثناء المباريات أتفاهم معه بالنظر إلى بعضنا البعض، ننسجم بشكل جيد، إنه شخص ذكي وأنا أحب اللعب مع الأشخاص الأذكياء".

وأتم هالاند "لياقتي البدنية تتحسن وأشعر أنني عدت إلى أفضل مستوياتي أخيرا، وهذا شعور رائع".

وواصل "كان لدينا فرصتان أو 3 أخرى لتسجيل المزيد من الأهداف، لعب اللاعبون بشكل جيد حقا".

وسجل هالاند (5 أهداف) وماتيو كوفاسيتش أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز جوردان كلارك هدفي لوتون تاون.

النجم البلجيكي كيفن دي بروين تكفل بصناعة 4 أهداف من أصل 5 سجلهم هالاند في شباك لوتون تاون.

وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 18.

وأضاف المهاجم النرويجي الهدف الثالث في الدقيقة 41، قبل أن يقلص جوردان كلارك النتيجة عند الدقيقة 45.

ونجح كلارك في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52، قبل أن يسجل هالاند الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 55.

وواصل النجم النرويجي التألق وسجل الهدف الخامس الشخصي في الدقيقة 58، فيما اختتم ماتيو كوفاسيتش حفلة أهداف سيتي وسجل الهدف السادس في الدقيقة 72.

في المقابل حجز نيوكاسل يونايتد مقعدا في ربع النهائي عقب الفوز على بلاكبيرن 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية من كاس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

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