شكوك حول مشاركة برونو وفاران أمام نوتنجهام

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وتشيلسي

أثار إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الشكوك حول موقف الثنائي برونو فيرنانديز ورافاييل فاران أمام نوتنجهام فورست مساء الأربعاء.

ويحل يونايتد ضيفا على نوتنجهام ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لدينا بعض الشكوك في فريقنا. هاري ماجواير لن يكون متاحا. برونو مشاركته محل شك، وكذلك رافاييل فاران".

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وأضاف "علينا أن نتخذ القرار حول التشكيل قبل المباراة بساعات".

وتابع "في الوقت الحالي هناك انتكاسات مثل الإصابات أو غياب المستوى، لذا أنت بحاجة إلى اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار".

وأكمل المدرب الهولندي "يجب أن نفوز وهذا يجب أن يكون نهجنا".

كان تين هاج قد أوضح أن لاعبه البرازيلي كاسيميرو يمكنه المشاركة رغم خروجه من مباراة فولام بسبب إصابة في الرأس بعدما اصطدام بالرأس مع هاريسون ريد في بداية الشوط الثاني.

فيما يستمر غياب ليساندرو مارتينيز وآرون وان-بيساكا وتايرل مالاسيا وماسون ماونت وأنتوني مارسيال.

مانشستر يونايتد رافاييل فاران برونو فيرنانديز إريك تين هاج
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