جوارديولا: هالاند ودي بروين بحاجة إلى بعضهما البعض

الأربعاء، 28 فبراير 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين بحاجة لبعضهما البعض من أجل إبراز مهاراتهما..

وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون 6-2 ضمن ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة شهدت تسجيل هالاند لـ5 أهداف، 4 منهم بصناعة دي بروين.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن إيرلينج هالاند بحاجة إلى شخص يتمتع بالرؤية والجودة والسخاء، كيفن دي بروين لاعب أقل أنانية أمام المرمى".

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وأضاف "إذا كان بإمكان دي بروين مساعدته على تسجيل هدف آخر، فسيفعل ذلك، كيفن أيضا بحاجة إلى تحرك من هالاند".

وتابع "كان ستيفان أورتيجا مذهلا بالتمريرات الطويلة، ليس فقط لإيرلينج، بل أيضًا للاعبين بين الخطوط".

وواصل "كان لدينا فرصتان أو 3 أخرى لتسجيل المزيد من الأهداف، لعب اللاعبون بشكل جيد حقا".

ويستعد سيتي لملاقاة جاره مانشستر يونايتد في دربي المدينة يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي.

وأوضح بيب "دربي مانشستر أمام يونايتد يوم الأحد؟ ستكون مباراة مختلفة تماما".

وأتم "أمامنا 48 ساعة من الراحة الآن للتعافي قبل لقاء يونايتد والاستعداد للمباراة".

وسجل هالاند (5 أهداف) وماتيو كوفاسيتش أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز جوردان كلارك هدفي لوتون تاون.

النجم البلجيكي كيفن دي بروين تكفل بصناعة 4 أهداف من أصل 5 سجلهم هالاند في شباك لوتون تاون.

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وافتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 18.

وأضاف المهاجم النرويجي الهدف الثالث في الدقيقة 41، قبل أن يقلص جوردان كلارك النتيجة عند الدقيقة 45.

ونجح كلارك في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52، قبل أن يسجل هالاند الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 55.

وواصل النجم النرويجي التألق وسجل الهدف الخامس الشخصي في الدقيقة 58، فيما اختتم ماتيو كوفاسيتش حفلة أهداف سيتي وسجل الهدف السادس في الدقيقة 72.

في المقابل حجز نيوكاسل يونايتد مقعدا في ربع النهائي عقب الفوز على بلاكبيرن 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية من كاس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

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