تشيلسي يعلن إصابة نكونكو ومدة غيابه

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 20:18

كتب : محمد مصطفى

كريستوفر نكونكو

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، غياب كريستوفر نكونكو عن مواجهة الفريق أمام ليدز في المرحلة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح بوتشيتينو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليدز المقررة الأربعاء: "نحن بحاجة إلى تقييم إصابة نكونكو كل يوم في الوقت الحالي، قد يغيب لثلاثة أو أربعة أسابيع".

وأكمل مدرب تشيلسي: "اكتشفنا بعد النهائي أمام ليفربول أنه تعرض لإصابة في الركبة"

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ولعب نكونكو في الدقيقة 67 من نهائي كأس كاراباو أمام ليفربول، الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف في الوقت الإضافي.

يذكر أن مباراة ليفربول، كانت الظهور العاشر لنكونكو مع تشيلسي منذ انضمامه خلال الصيف، قادما من نادي لايبزيج الألماني.

وأضاف مدرب تشيلسي: "نفكر في استعادة نكونكو الذي تألق في بوندسليجا، وليس من العدل أن نحكم عليه الآن لأن الموقف مختلف تماما".

وعن خسارة النهائي، قال بوتشيتينو: "عندما تخسر مباراة نهائية، ليس من السهل التعافي، لكنني سعيد لأنني أعتقد أن اللاعبين يركزون وإذا سألت اللاعبين اليوم، فإنهم جميعًا يريدون المشاركة في المباريات".

"إنهم بالطبع يشعرون بخيبة أمل لأننا لم نفز بكأس كاراباو لكننا بحاجة إلى المضي قدمًا، سنواجه ليدز الذي حقق الفوز في آخر 9 مباريات، إنهم في لحظة جيدة وسيكون الأمر صعبا".

"نحن بحاجة إلى الحفاظ على الروح المعنوية، إنها بطولة أخرى، كأس الاتحاد الإنجليزي، ونريد أن نستمر حتى النهائي".

تشيلسي الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي ليدز نكونكو
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