كلوب: قرار مشاركة صلاح أمام ساوثامبتون يتوقف على شيء وحيد

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول موقف نجمه محمد صلاح من المشاركة أمام ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويحل ساوثامبتون ضيفا على ليفربول في ثمن نهائي كأس إنجلترا بعدما توج الفريق بكأس رابطة المحترفين يوم الأحد الماضي على حساب تشيلسي، في مباراة غاب عنها صلاح بسبب تجدد إصابته.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى معجزات مع عدد قليل من اللاعبين. لهذا السبب لا أريد استبعاد أي لاعب".

أخبار متعلقة:
تين هاج يوضح موقف كاسيميرو من المشاركة أمام نوتنجهام كوبي تزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد الشرق الأوسط: عقوبة رونالدو ستصدر خلال 24 ساعة ديلي ميل: مدافع ليفربول مرشح لخلافة ألفونسو ديفيز

وأردف "بالنسبة لمحمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي سنتخذ قرار المشاركة من عدمه قبل المباراة مباشرة، علينا أن نرى ماذا سيفعل كل منهم في تدريب الثلاثاء".

وتابع "ريان جرافينبيرخ لن يشارك أمام ساوثامبتون يوم الأربعاء. إنها إصابة في الأربطة، كان من الممكن أن تكون إصابة أسوأ بكثير ولكنها سيئة بما فيه الكفاية لاستبعاده من هذه المباراة والمباراة التالية. وبعدها سنرى".

وواصل المدرب الألماني "تعرض واتارو إندو لكدمة قوية، لذلك لا أستطيع أن أقول إنه تحسن كثيرا منذ يوم الأحد".

وأكمل "عندما أحصل على كل المعلومات، يمكنني أن أنظر في أعين اللاعبين وأرى من هو الجاهز وبعد ذلك سأقوم بإعداد التشكيل. أتمنى أن تكون تشكيلة جيدة".

واستمر "من الممكن أن يبدأ عدد من لاعبي الأكاديمية أمام ساوثامبتون، علينا جميعًا مساعدتهم وتجاهل من يغيب عن اللقاء".

وأتم "مواجهة ساوثامبتون ستكون صعبة بسبب قلة وقت التعافي، فنحن بحاجة إلى للعثور على أفضل 11 لاعبا من المتاحين".

ودخل ليفربول مباراة تشيلسي بدون العديد من لاعبيه المؤثرين، على رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وغيرهم.

وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على تشيلسي في مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي وجمعتهما بملعب ويمبلي في لندن.

وحقق ليفربول عاشر ألقابه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعد أن فاز باللقب الثامن في الموسم قبل الماضي أمام تشيلسي أيضا.

ويعد هذا اللقب هو الثامن لليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

محمد صلاح ليفربول ساوثامبتون دومينيك سوبوسلاي داروين نونيز
نرشح لكم
تين هاج يوضح موقف كاسيميرو من المشاركة أمام نوتنجهام مانشستر سيتي يربط نجمه الشاب حتى 2029 مدرب بوسطن: أدرس طريقة لعب مانشستر سيتي وجوارديولا وأطبقها في NBA بيلد: المطالب المالية قد تبعد ألفونسو ديفيز عن بايرن تقليص عقوبة خصم نقاط إيفرتون جوارديولا يتحدث عن آمال سيتي في تحقيق الألقاب هذا الموسم كلوب يوضح حالة أحدث الوجوه المنضمة لمستشفى ليفربول كلوب: هذه أكثر بطولة خاصة طوال مسيرتي التدريبية.. ولا أعرف كيف سنجد فريقا لمباراة الكأس
أخر الأخبار
كلوب: قرار مشاركة صلاح أمام ساوثامبتون يتوقف على شيء وحيد ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج يوضح موقف كاسيميرو من المشاركة أمام نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بورتو: لا يمكننا فعل أي شيء بشأن انتقال طارمي إلى إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
كوبي تزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الشرق الأوسط: عقوبة رونالدو ستصدر خلال 24 ساعة 2 ساعة | سعودي في الجول
ديلي ميل: مدافع ليفربول مرشح لخلافة ألفونسو ديفيز 2 ساعة | ميركاتو
جاياردو: اتحاد جدة نجح في العودة للواجهة بعد المعاناة من الإصابات والغيابات 3 ساعة | سعودي في الجول
مران الزمالك - انتظام زيزو في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 2 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا