كلوب: قرار مشاركة صلاح أمام ساوثامبتون يتوقف على شيء وحيد

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول موقف نجمه محمد صلاح من المشاركة أمام ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويحل ساوثامبتون ضيفا على ليفربول في ثمن نهائي كأس إنجلترا بعدما توج الفريق بكأس رابطة المحترفين يوم الأحد الماضي على حساب تشيلسي، في مباراة غاب عنها صلاح بسبب تجدد إصابته.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى معجزات مع عدد قليل من اللاعبين. لهذا السبب لا أريد استبعاد أي لاعب".

وأردف "بالنسبة لمحمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي سنتخذ قرار المشاركة من عدمه قبل المباراة مباشرة، علينا أن نرى ماذا سيفعل كل منهم في تدريب الثلاثاء".

وتابع "ريان جرافينبيرخ لن يشارك أمام ساوثامبتون يوم الأربعاء. إنها إصابة في الأربطة، كان من الممكن أن تكون إصابة أسوأ بكثير ولكنها سيئة بما فيه الكفاية لاستبعاده من هذه المباراة والمباراة التالية. وبعدها سنرى".

وواصل المدرب الألماني "تعرض واتارو إندو لكدمة قوية، لذلك لا أستطيع أن أقول إنه تحسن كثيرا منذ يوم الأحد".

وأكمل "عندما أحصل على كل المعلومات، يمكنني أن أنظر في أعين اللاعبين وأرى من هو الجاهز وبعد ذلك سأقوم بإعداد التشكيل. أتمنى أن تكون تشكيلة جيدة".

واستمر "من الممكن أن يبدأ عدد من لاعبي الأكاديمية أمام ساوثامبتون، علينا جميعًا مساعدتهم وتجاهل من يغيب عن اللقاء".

وأتم "مواجهة ساوثامبتون ستكون صعبة بسبب قلة وقت التعافي، فنحن بحاجة إلى للعثور على أفضل 11 لاعبا من المتاحين".

ودخل ليفربول مباراة تشيلسي بدون العديد من لاعبيه المؤثرين، على رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وغيرهم.

وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على تشيلسي في مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي وجمعتهما بملعب ويمبلي في لندن.

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وحقق ليفربول عاشر ألقابه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعد أن فاز باللقب الثامن في الموسم قبل الماضي أمام تشيلسي أيضا.

ويعد هذا اللقب هو الثامن لليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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