تين هاج يوضح موقف كاسيميرو من المشاركة أمام نوتنجهام

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد موقف لاعبه البرازيلي كاسيميرو من المشاركة أمام نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويحل يونايتد ضيفا على نوتنجهام ضمن دور الـ16 من المسابقة، بعد أيام قليلة من تعرض كاسيميرو لإصابة خلال لقاء فولام السبت الماضي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد تعرض كاسيميرو لجرح قطعي وكان ينزف، لذا اضطر إلى الخروج".

واستدرك "لكنه متاح لمواجهة نوتنجهام فورست"، في إشارة إلى أنه لا يعاني من ارتجاج في المخ.

وأُجبر كاسيميرو على الخروج بسبب إصابة في الرأس بعدما اصطدام بالرأس مع هاريسون ريد في بداية الشوط الثاني.

يذكر أن راسموس هويلاند انضم إلى قائمة الغائبين، والتي تضم أيضا لوك شاو وآرون وان بيساكا وتايريل مالاسيا وليساندرو مارتينيز وماسون ماونت وأنتوني مارسيال.

ومن المتوقع أن يغيب الدنماركي لبضعة أسابيع.

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