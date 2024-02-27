كرة طائرة - ندى حمدي: رفضت عروض الزمالك من أجل الأهلي.. والسوبر أول طريق الرباعية

كشفت ندى حمدي لاعبة سيدات الأهلي للكرة الطائرة عن تمسكها بالانتقال للقلعة الحمراء وقت تواجدها في الصيد وهو سبب رفض عروض الزمالك.

وحققت ندى حمدي لقب كأس السوبر المصري رفقة الأهلي في أولى تتويجاتها منذ الانضمام للقلعة الحمراء في يناير الماضي.

وتغلبت سيدات الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.

وقالت ندى حمدي عبر قناة صدى البلد: "كنا متحمسات جدا قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر من أجل استمرار اللقب في بيته بالنادي الأهلي".

وأوضحت "انضممت إلى الأهلي في يناير وحصلت على دعم قوي من اللاعبات والجهاز الفني ولم تكن هناك حاجة لوقت طويل من أجل التأقلم".

أما عن الفترة الأصعب فأجابت "الشوط الرابع كان الأصعب بالنسبة لي بسبب تفوقنا بشكل كبير في الشوط الثالث وكنا بحاجة فقط لحسم الرابع من أجل حصد اللقب، ولكن سار نقطة بنقطة قبل أن نتعادل ونلجأ لشوط فاصل والحمد لله نجحنا في الفوز به".

وشددت "لقب السوبر أول تتويجاتي مع الأهلي وإن شاء الله سنحقق الرباعية وحصد الألقاب الثلاثة المتبقية".

وينافس الأهلي على ألقاب الدوري المصري وكأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية التي من المقرر إقامتها على صالة النادي الأهلي.

أما عن الانتقال للأهلي بدلا من الزمالك فاختتمت ندى تصريحاتها "بالفعل كان هناك مفاوضات من الزمالك وقت تواجدي في الصيد وحدث ذلك أكثر من مرة، لكنني رفضت العروض بسبب رغبتي في الانتقال إلى الأهلي".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن ندى حمدي قد أخطرت مسؤولي نادي الصيد برغبتها في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي قبل حسم انتقالها. (تفاصيل من هنا)

وتشغل ندى حمدي مركز 4 في ملعب الكرة الطائرة.

وتبلغ ندى حمدي من العمر 20 عاما.

وتشارك ندى مع الفئات العمرية المختلفة لمنتخبات مصر.

وكانت آخر مشاركات ندى مع منتخب مصر تحت 21 عاما في بطولة العالم والتي أقيمت في المكسيك أغسطس الماضي.

وسجلت ندى 83 نقطة مع منتخب مصر في بطولة العالم تحت 21 عاما خلال 8 مباريات خاضهم الفريق.

وانضمت مؤخرا ندى حمدي إلى صفوف منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية.

وحققت لقب تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، والتي يتأهل منها الفريق المشارك في أولمبياد باريس 2024.