كرة طائرة - بعد مفاوضات القطبين.. في الجول يكشف رغبة ندى حمدي والموقف الحالي

تلقت ندى حمدي لاعبة الكرة الطائرة بفريق سيدات الصيد عروضا خلال الفترة الحالية أبرزها من فريقي الأهلي والزمالك.

ويسعى فريقا الأهلي والزمالك لسيدات الكرة الطائرة لتدعيم صفوفهما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com أن ندى حمدي قد أخطرت مسؤولي نادي الصيد برغبتها في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.

كما تركت ندى ملف مفاوضات الأندية معها في يد مسؤولي الصيد.

وتشغل ندى حمدي مركز 4 في ملعب الكرة الطائرة.

وتبلغ ندى حمدي من العمر 20 عاما.

وتشارك ندى مع الفئات العمرية المختلفة لمنتخبات مصر.

وكانت آخر مشاركات ندى مع منتخب مصر تحت 21 عاما في بطولة العالم والتي أقيمت في المكسيك أغسطس الماضي.

وسجلت ندى 83 نقطة مع منتخب مصر في بطولة العالم تحت 21 عاما خلال 8 مباريات خاضهم الفريق.

وانضمت مؤخرا ندى حمدي إلى صفوف منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية.

وحققت لقب تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، والتي يتأهل منها الفريق المشاركة في أولمبياد باريس 2024.