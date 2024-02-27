مانشستر سيتي يربط نجمه الشاب حتى 2029

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد تعاقده مع لاعبه الشاب أوسكار بوب.

ووقع بوب على عقد جديد مع مانشستر سيتي ليبقى في صفوفه حتى صيف 2029، حسب بيان النادي.

وقال النرويجي في تصريحات لموقع ناديه: أنا سعيد للغاية وفخور جدا للتوقيع على عقد جديد مع سيتي".

وأضاف "البقاء هنا في النادي حتى 2029 يعني كل شيء بالنسبة لي".

وتابع "أريد الآن التركيز على مواصلة التطور والعمل بجد يوميا لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاح".

انضم بوب إلى شباب سيتي في 2019 قادما من نادي فاليرينجا النرويجي، وقضى 4 مواسم مع أكاديمية مانشستر سيتي قبل الصعود إلى الفريق الأول.

واصل النرويجي تطوره وتألقه مع فريق جوارديولا، ليشارك صاحب الـ 20 عاما لأول مرة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين فيهما.

وقال تشيكي بيجيريستين مدير الكرة في النادي: "يتمتع أوسكار بموهبة وأثبت نفسه كعنصر هام في الفريق حاليا".

وأضاف "لديه دائما الرغبة للتعلم ويأخذ في الاعتبار كل النصائح والإرشادات التي يقدمها له بيب جوارديولا والجهاز الفني".

وأكمل "نحن سعداء لمشاهدة مراحل تطوره من فريق الأكاديمية إلى الفريق الأول ورؤية قدراته الرائعة وسلوكه وما زال يستمر للتطور".

وكان بوب جزءا من الفريق الذي توج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2023.

شارك في 16 مباراة مع فريق جوارديولا وسجل هدفين وصنع مثلهما حتى الآن.

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