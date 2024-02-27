ياسين عمرو ناشئ الزمالك ينتقل إلى جل فيسنتي البرتغالي

وقع ياسين عمرو ناشئ الزمالك عقدا مع جيل فيسنتي البرتغالي.

جاء ذلك في حضور وكيل أعماله وائل الخربتاوي، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتم توقيع العقود يوم الأحد، الذي شهد مباراة جيل فيسنتي أمام بورتو التي انتهت بالتعادل 1-1.

ووقع اللاعب ياسين عمرو عقدا مدته 3 سنوات.

ومثل عمرو فريق الزمالك تحت 15 عاما قبل انتقاله إلى البرتغال.

ويحتل جيل فيسنتي المركز العاشر برصيد 26 نقطة في ترتيب الدوري البرتغالي بعد 23 جولة.