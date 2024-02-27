خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة سوار الغيني

نال فريق الزمالك دفعة كبيرة قبل مواجهة سوار الغيني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حصل على الموافقة الأمنية لحضور 30 ألف مشجع في المباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد 3 مارس على استاد القاهرة.

وحسم الزمالك تأهله بصدارة المجموعة، بعد الفوز على أبو سليم الليبي 2-1 في الجولة الخامسة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات، بواقع 2 على أبو سليم ذهابا وإيابا، وفوز على سوار، وفوز على ساجرادا الأنجولي، بالإضافة لتعادل سلبي مع الأخير.

وحسم أبو سليم تأهله أيضا برصيد 9 نقاط في المركز الثاني، بـ 3 انتصارات حقق 2 منها على سوار، وأحدها على ساجرادا.

فيما يقبع سوار في ذيل المجموعة بنقطة واحدة حصدها من تعادل وحيد مع ساجرادا، ثالث المجموعة برصيد 5 نقاط.