كرة طائرة - السوبر الثاني على الإطلاق.. فوز سيدات الأهلي على الزمالك في نهائي مثير

حققت سيدات الأهلي للكرة الطائرة لقب كأس السوبر بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في مجموع الأشواط.

فاز الزمالك بالشوط الأول 25-23، وفاز الأهلي بالثاني 25-22 ثم بالثالث 25-13.

عاد الزمالك ليفوز بالشوط الرابع 25-19، قبل أن يحسم الأهلي المباراة في شوطها الخامس بنتيجة 15-10.

وبذلك يفوز الأهلي باللقب للمرة الثانية على التوالي، في النسخة الثانية على الإطلاق من كأس السوبر لسيدات الكرة الطائرة.

أما الزمالك فكان يشارك للمرة الأولى بعد غيابه عن نسخة العام الماضي.

يذكر أن الأهلي ششارك بصفته حامل لقب الدوري، بينما شارك الزمالك باعتباره حامل لقب الكأس.

وحقق سبورتينج للسيدات المركز الثالث لكأس السوبر بالفوز على حساب الصيد 3-2 في مجموع الأشواط.

وفاز سبورتينج بالشوط الأول 25-19، ثم فاز بالشوط الثاني 25-23، وعاد الصيد في الشوط الثالث ليفوز 25-23، ثم فاز بالشوط الرابع 25-14، ليحتكم الفريقان للشوط الخامس الذي انتهى 15-11.

فيما تنطلق مباراة نهائي كأس السوبر للرجال في تمام الثامنة من مساء الغد الثلاثاء.