كرة طائرة - السوبر الثاني على الإطلاق.. فوز سيدات الأهلي على الزمالك في نهائي مثير

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة سيدات

حققت سيدات الأهلي للكرة الطائرة لقب كأس السوبر بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في مجموع الأشواط.

فاز الزمالك بالشوط الأول 25-23، وفاز الأهلي بالثاني 25-22 ثم بالثالث 25-13.

عاد الزمالك ليفوز بالشوط الرابع 25-19، قبل أن يحسم الأهلي المباراة في شوطها الخامس بنتيجة 15-10.

أخبار متعلقة:
انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري كرة طائرة - تعديل في موعد السوبر المصري للسيدات

وبذلك يفوز الأهلي باللقب للمرة الثانية على التوالي، في النسخة الثانية على الإطلاق من كأس السوبر لسيدات الكرة الطائرة.

أما الزمالك فكان يشارك للمرة الأولى بعد غيابه عن نسخة العام الماضي.

يذكر أن الأهلي ششارك بصفته حامل لقب الدوري، بينما شارك الزمالك باعتباره حامل لقب الكأس.

وحقق سبورتينج للسيدات المركز الثالث لكأس السوبر بالفوز على حساب الصيد 3-2 في مجموع الأشواط.

وفاز سبورتينج بالشوط الأول 25-19، ثم فاز بالشوط الثاني 25-23، وعاد الصيد في الشوط الثالث ليفوز 25-23، ثم فاز بالشوط الرابع 25-14، ليحتكم الفريقان للشوط الخامس الذي انتهى 15-11.

فيما تنطلق مباراة نهائي كأس السوبر للرجال في تمام الثامنة من مساء الغد الثلاثاء.

الأهلي الزمالك الأهلي كرة طائرة الأهلي كرة طائرة سيدات الزمالك كرة طائرة سيدات
نرشح لكم
انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري كرة طائرة - تعديل في موعد السوبر المصري للسيدات كرة طائرة - نتائج قرعة ربع نهائي دوري الرجال 2023-24 كرة طائرة - اكتمال تصنيف دور الـ 8 بالدوري.. وموعد القرعة كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في أولى جولات تصنيف دور الـ 8 بالدوري كرة طائرة - تتويج سيدات سبورتنج بلقب دورة الألعاب العربية
أخر الأخبار
ياسين عمرو ناشئ الزمالك ينتقل إلى جل فيسنتي البرتغالي ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يحصل على 30 ألف مشجع لمباراة سوار الغيني ساعة | الكرة الإفريقية
خبر حقيقي وليست أحلام.. مورينيو يحلل نهائي كأس مصر من الاستديو ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف تفاصيل أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة وحقيقة اللجوء إلى فيفا 2 ساعة | منتخب مصر
العلاج من الطائرة.. في الجول يكشف كيف تعامل الزمالك مع إصابة زيزو وموقفه من مباراة الداخلية 2 ساعة | الدوري المصري
حتحوت: هدفي في زد مثل مراوغة ميسي لـ بواتينج.. ونطمح الفوز بالدوري مثل ليستر سيتي 3 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - السوبر الثاني على الإطلاق.. فوز سيدات الأهلي على الزمالك في نهائي مثير 3 ساعة | كرة طائرة
الأولى للفريقين.. الغندور حكما لمباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 2 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا