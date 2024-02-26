طاقم تحكيم إثيوبي لمباراة الزمالك ضد سوار

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 21:48

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك - سوار

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من إثيوبيا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد الموافق 3 مارس المقبل.

ويلعب الزمالك ضد سوار ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

ويتكون طاقم التحكيم من تيودروس ميتيكو حكم ساحة، ويعاونه كل من فاسيكا يوليشيت ومصطفى مكي محمد مساعدين، وهاليوسوس بيليتي حكما رابعا.

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والمغرب جمال كاواشي مراقبا للمباراة، والتنزاني ليزلي ليونارد مراقبا للحكام.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وضمن التأهل للدور المقبل من البطولة.

ويأتي سوار الغيني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان الزمالك فاز على أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من المجموعات بهدفين لهدف.

الزمالك سوار الغيني الكونفدرالية
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