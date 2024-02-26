مدرب بوسطن: أدرس طريقة لعب مانشستر سيتي وجوارديولا وأطبقها في NBA

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

جو مازولا - جوسيب جوارديولا

كشف جو مازولا مدرب فريق بوسطن سيلتيكس لكرة السلة في الدوري الأمريكي NBA عن تعلمه من جوسيب جوارديولا.

وقال مازولا عبر شبكة ذا أثليتك: "أدرس طريقة لعب مانشستر سيتي كثيرا وكذلك بيب جوارديولا، أعتقد أنه أفضل مدرب على أي مستوى وفي أي رياضة".

وأضاف "يحاول الجميع تقسيم كرة السلة إلى هجوم ودفاع ولكنها مباراة واحدة، إذا كان انتقالك للدفاع من الهجوم سيئ ستخسر، والأمر يتعلق بالمسافات بين اللاعبين والقرارات ووقت التسديد ثم الانتقال للدفاع".

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وواصل "كرة السلة والقدم متماثلتين، والتحول يحدث بسرعة كبيرة، فقد تكون في موقف هجوم وبعد ثانيتين تكون في موقف الدفاع، لذا فإن اللعبة تتغير باستمرار".

وأتم تصريحاته "هذا هو ما تعنيه كرة السلة بالنسبة لي وما تعنيه الهجمات المرتدة في كرة القدم، ولذلك كان لـ جوارديولا تأثير كبير علي".

جدير بالذكر أن بوسطن سيلتيكس يتصدر القسم الشرقي في NBA بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وتولى جو مازولا تدريب بوسطن سيلتيكس في الموسم الماضي وقاد الفريق للتأهل لنهائي القسم الشرقي قبل الخسارة أمام ميامي هيت.

مانشستر سيتي جوارديولا بوسطن سيلتيكس
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