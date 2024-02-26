رفض التخلي عن بلاده.. قائد نيجيريا يخضع لجراحة بعد إصابته في مجموعات كأس الأمم

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 20:33

كتب : FilGoal

ويليام تروست إيكونج - نيجيريا - كوت ديفوار

يخضع ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا ومدافع باوك اليوناني لعملية جراحية لعلاج إصابة تعرض لها في كأس أمم إفريقيا.

وقال الصحفي النيجيري أولواشينا أوكيليجي عبر بي بي سي إن اللاعب سيخضع لجراحة في فنلندا يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك لعلاج تمزق في العضلة ذات الرأسين بفخذ القدم اليمنى.

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وتعرض إيكونج لهذه الإصابة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، في المباراة التي لعبها الفريق ضد صاحب الأرض كوت ديفوار.

وانتهت هذه المباراة بفوز نيجيريا بهدف دون رد سجله تروست إيكونج نفسه من ركلة جزاء، ضمن 3 أهداف سجلها في البطولة.

وساهم تروست إيكونج في قيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم، الذي خسره أمام كوت ديفوار البلد المضيف 2-1.

وتوج اللاعب بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعد نهايتها.

وخسر منتخب نيجيريا النهائي ليفقد فرصة التساوي مع غانا بتحقيق اللقب الرابع، بعد أن سبق له التتويج بالبطولة في أعوام 1980 و1994 و2013.

كأس أمم إفريقيا تروست إيكونج
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