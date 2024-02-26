الرياضية: اتجاه لإيقاف رونالدو بسبب السلوك غير الرياضي

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتجاه لجنة الانضباط في الدوري السعودي إلى إيقاف كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وقالت الصحيفة إن لجنة الانضباط تتجه لإيقاف رونالدو لمدة مباراتين.

وذلك كعقوبة له على السلوك غير الرياضي عقب مباراة فريقه ضد الشباب في الدوري السعودي.

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واحتفل رونالدو بفوز فريقه في الدقائق الأخيرة على الشباب في دربي الرياض في أرض الملعب.

وفاز النصر على الشباب في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف فريقه الأولى من ركلة جزاء.

ولم يخسر النصر آخر 7 مباريات لعبها ضد الشباب في جميع البطولات، بعدما فاز 5 مرات وتعادل مرتين.

وبشكل عام حقق النصر الفوز في آخر 9 مباريات في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي
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