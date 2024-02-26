السابع في الموسم.. الجونة يفرض التعادل السلبي على الإسماعيلي في الدوري

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مواجهة الجونة والإسماعيلي، في الجولة الـ14 والتي أقيمت على ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة.

وتعادل الجونة للمباراة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري، حيث يُعد أكثر أندية الدوري تعادلاً هذا الموسم في 7 مباريات.

ورفع الجونة رصيده لـ16 نقطة، ليستمر في المركز التاسع من 12 مباراة، بينما ارتقى الإسماعيلي للمركز الـ12 من 13 مباراة خاضهم جمع خلالهم 13 نقطة، وهو نفس رصيد بلدية المحلة، ولكن الدراويش يتفوقون بفارق الأهداف.

كما تعادل الإسماعيلي للمرة الثانية على التوالي سلبيا دون أهداف، بعدما تعادل في المباراة السابقة أمام الزمالك بالنتيجة ذاتها.

شهد الشوط الأول أفضلية للنادي الإسماعيلي في السيطرة على الكرة، ولكن أخطر هجمات الشوط الأول جاءت لنادي الجونة في الدقيقة 27، حيث برع أحمد عادل عبدالمنعم في الدفاع عن شباكه بالتصدي لهجمة بمجهود فردي من لاعب الجونة راندريانانتيناينا.

هدأت المباراة في الشوط الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 85، ليلعب عمر الساعي رأسية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجونة صبحي سليمان ببراعة شديدة وأنقذ مرماه، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بلدية المحلة الجولة المقبلة يوم السبت 2 مارس، ضمن الأسبوع الـ15 على ستاد الإسماعيلي، فيما تأجلت مواجهة الجونة أمام الزمالك في الجولة الـ15 يوم 2 مارس إلى 12 مارس، لمشاركة الفريق الأبيض في الكونفدرالية، ليلتقي الجونة في المباراة القادمة أمام بلدية المحلة يوم الجمعة 8 مارس على ستاد غزل المحلة.