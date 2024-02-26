بيلد: المطالب المالية قد تبعد ألفونسو ديفيز عن بايرن

أوضحت جريدة بيلد أن المطالب المالية لألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ من ناديه قد ترجح رحيله في أقرب فرصة.

وذكرت شبكة ذا أثليتك يوم الاثنين أن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ بشأن انضمامه للفريق الملكي.

وأفاد تقرير بيلد أن ألفونسو ديفيز يطالب براتب يبلغ 20 مليون يورو سنويًا لتمديد عقده مع بايرن.

وأضاف التقرير أن النادي البافاري لا يرغب في دفع هذا المبلغ، مما يرجح رحيله قريبا.

وكانت شبكة ذا أثليتك قد أوضحت أن ريال مدريد يرغب في ضم ألفونسو ديفيز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، أو في عام 2025.

وأفاد التقرير بأن ريال مدريد يدرك أن اللاعب الكندي يقترب من نهاية عقده مع بايرن في 2025، ولذلك يريد إبرام الصفقة بسعر أقل من السوق في الصيف المقبل.

أو الانتظار إلى 2025 والتعاقد معه مجانا حين ينتهي عقده مع البافاري.

في الوقت نفسه، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن إدارة بايرن تتوقع أن يغادر ألفونسو ديفيز النادي في الصيف ولا تريد أن تخسره مجانا في عام 2025.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يضغط من أجل ضم ديفيز لكنه لم يقدم عرضا رسميا لبايرن حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يلعب في صفوف بايرن منذ عام 2019 حينما انضم له قادما من فانكوفر.

وخاض ديفيز مع بايرن 180 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف.

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