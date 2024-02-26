تشكيل زد - عمرو حسام يحرس مرمى زد.. وكابو يقود هجوم إنبي

يستمر عمرو حسام في حراسة مرمى فريق زد عند مواجهة إنبي.

ويحل إنبي ضيفا على زد ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويغيب علي لطفي بسبب الإصابة التي لحقت به خلال عمليات الإحماء أمام بيراميدز.

وجاء تشكيل زد كالتالي:

الحارس: عمرو حسام.

الدفاع: علي جمال – مصطفى العش – عبد الله بكري – أحمد زكي.

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – عبد الله مجدي.

الهجوم: مصطفى سعد – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

الحارس: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد حامد.

الوسط: علي فوزي – مصطفى دويدار – أحمد العجوز – أحمد يوسف.

الهجوم: محمد حمدي – أحمد أمين "أوفة" – رفيق كابو.

ويحتل إنبي الصدارة برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضهم الفريق حتى الآن.

بينما زد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 12 مباراة لعبهم الفريق.