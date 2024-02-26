تقليص عقوبة خصم نقاط إيفرتون

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 15:42

كتب : FilGoal

إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون نجاحه في الاستئناف ضد عقوبة تقليص عقوبة خصم النقاط في الدوري الإنجليزي بسبب انتهاك القواعد.

وأفاد إيفرتون في بيان: "تم تخفيض عقوبة خصم النقاط بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي من 10 نقاط إلى 6 بعد جلسة استئناف".

وأضاف "مجلس الاستئناف قرر تخفيض خصم النقاط التي فرضتها رابطة الدوري الإنجليزي في نوفمبر من 10 نقاط إلى 6 نقاط، بأثر فوري".

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وتابع البيان "نحن نفهم أن مجلس الاستئناف اعتبر خصم الـ 10 نقاط المفروض في الأصل غير مناسب عند تقييمه وفقًا للمعايير المتاحة التي أبلغ النادي المفوضية بها".

وواصل البيان "على الرغم من قرار مجلس الاستئناف والنتيجة الإيجابية، يظل النادي ملتزمًا تمامًا بالتعاون مع رابطة الدوري الإنجليزي فيما يتعلق بالإجراءات المستمرة للفترة المحاسبية المنتهية في يونيو 2023.

وبذلك ارتقى إيفرتون من المركز الـ17 بجدول الدوري إلى المركز 15.

وكان إيفرتون قد تعرض لخصم 10 نقاط من رصيده في الموسم الحالي إثر مخالفات مالية من مواسم سابقة.

الأمر يتعلق بفترة تغطي مواسم 2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 و2022-2023، وبالتالي يتضمن فترات مالية عن (2019-2020 و2020-2021 و2021-2022).

واختار النادي أن يدافع عن نفسه ضد شكوى أخرى من رابطة الدوري الإنجليزي تتضمن نفس الفترات التي عوقب عليها بالفعل، وقبل حتى أن يتم الاستماع إلى استئنافه.

وأشار النادي في بيان الشهر الماضي إلى أن ما حدث ناتج عن خلل واضح في قواعد الدوري الإنجليزي.

إيفرتون الدوري الإنجليزي
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