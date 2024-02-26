خدمة في الجول - بأبطال إفريقيا.. طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد يانج أفريكانز
الإثنين، 26 فبراير 2024 - 15:25
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتقام المواجهة بين الفريقين على استاد القاهرة في تمام السادسة من مساء الجمعة.
وحسم الأهلي بطاقة التأهل إلى ربع النهائي رفقة يانج أفريكانز بينما ستكون مواجهة الجمعة من أجل صدارة المجموعة.
وحقق الأهلي فوزا خارج ملعبه على حساب ميدياما الغاني بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة.
ويمتلك الأهلي 9 نقاط في صدارة المجموعة بينما يانج أفريكانز في المركز الثاني بـ 8 نقاط.
ويمكنك الحصول على التذاكر من هنــــــــــــــــــــــا.
وتبدأ أسعار التذاكر من 100 جنيها لمدرجات الدرجة الثالثة و200 جنيها للدرجة الأولى
وتصل إلى 500 جنيه لكبار الزوار VIP.
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