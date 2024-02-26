جوارديولا يتحدث عن آمال سيتي في تحقيق الألقاب هذا الموسم

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 15:15

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي وريال مدريد

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن آمال فريقه في التتويج بالبطولات هذا الموسم.

وينافس سيتي على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "نحن في المرحلة الحاسمة من الموسم وعلينا أن نكون ثابتين الآن. هذا هو الجزء من الموسم الذي أستمتع به أكثر عندما تكون كل مباراة بمثابة نهائي. ما نفعله الآن سيحدد موسمنا".

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وأضاف المدرب الإسباني "آمال مانشستر سيتي في تحقيق الألقاب؟ إذا خسرنا سنقول وداعا".

وتابع "الشهر المقبل سيحدد موقفنا في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي. يمكن أن نخسر اللقب، وفي الوقت نفسه يمكننا الفوز به. لا نفكر في السيناريو الأسوأ".

وأكمل "يبدو أن ليفربول لا يمكن إيقافه بانتصاراته الكبيرة، لكننا ما زلنا في المنافسة".

ويستعد سيتي لمواجهة لوتون تاون ضمن دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وأوضح جوارديولا عن مواجهة لوتون "أعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه عندما ذهبنا إلى هناك في الدوري الإنجليزي.

وأردف "يمكنهم اللعب بشكل مباشر، لقد تحسنوا كثيرًا".

وأتم "حالة جاك جريليش جيدة، ويوشكو جفارديول يتدرب دون الكثير من الألم".

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