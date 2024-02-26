كلوب يوضح حالة أحدث الوجوه المنضمة لمستشفى ليفربول

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 11:49

كتب : FilGoal

ليفربول - برينتفورد

يأمل يورجن كلوب مدرب ليفربول ألا تكون الإصابة التي تعرض لها لاعبه ريان جرافينبيرخ قوية للغاية.

وخرج الدولي الهولندي من الملعب على محفة في الدقيقة 27 من لقاء ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس: "أتمنى ألا يكون الأمر بهذا السوء".

أخبار متعلقة:
ميسي يخطف التعادل لإنتر ميامي أمام لوس أنجلوس جالاكسي في الوقت القاتل مواعيد مباريات الإثنين 26 فبراير 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري المصري ميلان يرفض الاقتراب من يوفنتوس ويفقد نقطتين أمام أتالانتا التعادل الأول من 3 سنوات.. ريفر بليت وبوكا جونيورز يتعادلان في سوبر كلاسيكو

وأضاف "لقد خضع للكشف بالآشعة، وتبين عدم وجود كسر ولكن الأربطة تضررت بشكل ما".

ريان جرافينبيرخ انضم إلى قائمة طويلة من الإصابات التي ضربت متصدر الدوري الإنجليزي مؤخرا.

فقد دخل ليفربول مباراة تشيلسي بدون العديد من لاعبيه المؤثرين، على رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وغيرهم.

وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على تشيلسي في مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي وجمعتهما بملعب ويمبلي في لندن.

وحقق ليفربول عاشر ألقابه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعد أن فاز باللقب الثامن في الموسم قبل الماضي أمام تشيلسي أيضا.

ويعد هذا اللقب هو الثامن لليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ليفربول يورجن كلوب ريان جرافينبيرخ
نرشح لكم
بيلد: المطالب المالية قد تبعد ألفونسو ديفيز عن بايرن تقليص عقوبة خصم نقاط إيفرتون جوارديولا يتحدث عن آمال سيتي في تحقيق الألقاب هذا الموسم كلوب: هذه أكثر بطولة خاصة طوال مسيرتي التدريبية.. ولا أعرف كيف سنجد فريقا لمباراة الكأس اللقب العاشر في الـ+118.. رأسية فان دايك "المكررة" تهزم تشيلسي وتتوج ليفربول بكأس الرابطة الثامنة مع ليفربول والعاشرة عموما.. بطولة جديدة لمحمد صلاح في أوروبا تشكيل تشيلسي - بيتروفيتش أساسي أمام ليفربول.. وستيرلنج وجاكسون في الهجوم الشكوك تتزايد حول مشاركة صلاح ونونيز أمام تشيلسي
أخر الأخبار
ميتروفيتش يقع في المحظور ويغيب عن لقاء اتحاد جدة 9 دقيقة | سعودي في الجول
خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك 29 دقيقة | رياضات أخرى
مودريتش: هذه هي جينات ريال مدريد 35 دقيقة | الدوري الإسباني
بيلد: المطالب المالية قد تبعد ألفونسو ديفيز عن بايرن 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام الداخلية في الدوري 44 دقيقة | الكرة المصرية
موسم الرياض يحدد جائزة مالية لأفضل لاعب في نهائي الكأس 55 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0) الإسماعيلي.. زد (0)-(0) إنبي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل زد - عمرو حسام يحرس مرمى زد.. وكابو يقود هجوم إنبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة