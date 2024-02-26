كلوب يوضح حالة أحدث الوجوه المنضمة لمستشفى ليفربول

يأمل يورجن كلوب مدرب ليفربول ألا تكون الإصابة التي تعرض لها لاعبه ريان جرافينبيرخ قوية للغاية.

وخرج الدولي الهولندي من الملعب على محفة في الدقيقة 27 من لقاء ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس: "أتمنى ألا يكون الأمر بهذا السوء".

وأضاف "لقد خضع للكشف بالآشعة، وتبين عدم وجود كسر ولكن الأربطة تضررت بشكل ما".

ريان جرافينبيرخ انضم إلى قائمة طويلة من الإصابات التي ضربت متصدر الدوري الإنجليزي مؤخرا.

فقد دخل ليفربول مباراة تشيلسي بدون العديد من لاعبيه المؤثرين، على رأسهم محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وغيرهم.

وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على تشيلسي في مباراة مثيرة امتدت إلى الوقت الإضافي وجمعتهما بملعب ويمبلي في لندن.

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وحقق ليفربول عاشر ألقابه في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك بعد أن فاز باللقب الثامن في الموسم قبل الماضي أمام تشيلسي أيضا.

ويعد هذا اللقب هو الثامن لليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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