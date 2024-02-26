اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي المفتوحة

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

علي فرج - اسكواش

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى منافسات نصف نهائي ويندي سيتي المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش وتقام بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المسابقة حتى يوم 28 فبراير الجاري، وكانت قد ألغيت نسخة العام الماضي بسب إقامة بطولة العالم في نفس التوقيت.

أخبار متعلقة:
اسكواش - انطلاق منافسات ويندي سيتي.. وموعد مباريات المصريين اسكواش - تأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي إلى ربع نهائي ويندي سيتي المفتوحة اسكواش - نور الشربيني: الأولمبياد أهم أحلامي حاليا.. وهكذا تعاملت مع إصابة النهائي اسكواش - مصر تستضيف بطولة العالم في مايو

ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة في حسم التأهل بالفوز على زميله كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 36 دقيقة.

بينما تخطى مازن هشام لاعب وادي دجلة، الإنجليزي محمد الشوربجي بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 81 دقيقة.

وأخيرا تأهلت نور الشربيني بسهولة بعد الفوز على الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط دون مقابل في 24 دقيقة.

وتستأنف منافسات ربع النهائي مساء اليوم الإثنين، بينما يقام نصف النهائي مساء الثلاثاء.

وتستأنف منافسات ربع النهائي مساء اليوم الإثنين كالآتي:

نوران جوهر × الأمريكية أوليفيا ويفير (1:00 صباحا)

مصطفى عسل × البيروفي دييجو إلياس (1:45 صباحا)

هانيا الحمامي × البلجيكية تيني جيليس (3:15 فجرا)

وحقق علي فرج آخر لقب لمصر في نسخة 2020 بعد الفوز على بول كول لاعب نيوزلاندا وحامل لقب النسخة الأخيرة في 2022.

ويعتبر محمد الشوربجي الأكثر تتويجا باللقب لمصر برصيد لقبين، قبل أن يلعب تحت العلم الإنجليزي بعد ذلك.

أما على مستوى السيدات فحققت هانيا الحمامي لقب آخر نسخة أقيمت في 2022، بينما حصدت كل من نور الطيب ونور الشربيني لقبي 2018 و2020 على الترتيب.

وتعتبر رنيم الوليلي المصرية الأكثر تتويجا باللب برصيد 3 مرات وكان ذلك تواليا من 2015 وحتى 2017.

اسكواش نور الشربيني علي فرج مازن هشام
نرشح لكم
نهاية حلم الأولمبياد.. كرم جابر يعلن غيابه عن بطولة إفريقيا للإصابة سلة - عبد الرحمن نادر: غير صحيح انضمامي لـ الأهلي.. وموعد مشاركتي مع مصر اسكواش - تأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي إلى ربع نهائي ويندي سيتي المفتوحة كرة سلة - منتخب مصر يحقق الفوز الثاني على مدغشقر في تصفيات إفريقيا كرة يد - محمد علي إلى بيتيجهايم الألماني حتى نهاية الموسم كرة سلة - منتخب مصر يستهل مشوار التصفيات القارية بالفوز على إفريقيا الوسطى انتهت تصفيات سلة إفريقيا - مصر (76) (61) إفريقيا الوسطى.. فوز كبير اتحاد يد يشكر الحارس "الدكتور" بعد حالة بلع لسان للاعب الترسانة
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ: موسم الرياض يقدم 500 ألف دولار كجائزة إضافية للمتوج بقمة كأس مصر 18 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: واجهنا إشبيلية بهذه الطريقة بسبب غياب بيلينجهام وخوسيلو ساعة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين - لافيينا يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة راية ساعة | القسم الثاني
أثليتك: ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع مدافع بايرن 2 ساعة | ميركاتو
نهاية حلم الأولمبياد.. كرم جابر يعلن غيابه عن بطولة إفريقيا للإصابة 2 ساعة | رياضات أخرى
سلة - عبد الرحمن نادر: غير صحيح انضمامي لـ الأهلي.. وموعد مشاركتي مع مصر 2 ساعة | كرة سلة
لويس إنريكي: علينا أن نعتاد اللعب بدون مبابي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب يوضح حالة أحدث الوجوه المنضمة لمستشفى ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة