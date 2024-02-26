اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي المفتوحة

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى منافسات نصف نهائي ويندي سيتي المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش وتقام بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المسابقة حتى يوم 28 فبراير الجاري، وكانت قد ألغيت نسخة العام الماضي بسب إقامة بطولة العالم في نفس التوقيت.

ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة في حسم التأهل بالفوز على زميله كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 36 دقيقة.

بينما تخطى مازن هشام لاعب وادي دجلة، الإنجليزي محمد الشوربجي بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 81 دقيقة.

وأخيرا تأهلت نور الشربيني بسهولة بعد الفوز على الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط دون مقابل في 24 دقيقة.

وتستأنف منافسات ربع النهائي مساء اليوم الإثنين، بينما يقام نصف النهائي مساء الثلاثاء.

وتستأنف منافسات ربع النهائي مساء اليوم الإثنين كالآتي:

نوران جوهر × الأمريكية أوليفيا ويفير (1:00 صباحا)

مصطفى عسل × البيروفي دييجو إلياس (1:45 صباحا)

هانيا الحمامي × البلجيكية تيني جيليس (3:15 فجرا)

وحقق علي فرج آخر لقب لمصر في نسخة 2020 بعد الفوز على بول كول لاعب نيوزلاندا وحامل لقب النسخة الأخيرة في 2022.

ويعتبر محمد الشوربجي الأكثر تتويجا باللقب لمصر برصيد لقبين، قبل أن يلعب تحت العلم الإنجليزي بعد ذلك.

أما على مستوى السيدات فحققت هانيا الحمامي لقب آخر نسخة أقيمت في 2022، بينما حصدت كل من نور الطيب ونور الشربيني لقبي 2018 و2020 على الترتيب.

وتعتبر رنيم الوليلي المصرية الأكثر تتويجا باللب برصيد 3 مرات وكان ذلك تواليا من 2015 وحتى 2017.